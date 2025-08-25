16+
Соцподдержка Общество

Специальный проект "Вызов" помогает семьям преодолеть кризис

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Более 150 семей преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря специальному проекту "Вызов", который реализуется с прошлого года на территории Самарской области. Проект, направленный на семьесбережение, помогает объединить различные службы, чтобы предоставить семье необходимую помощь и сохранить детей в родной семье.

Фото: предоставлено администрацией г.о. Отрадный

Самарская область вошла в число 14 пилотных территорий федерального проекта Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Задача — помогать кризисным семьям, применяя семьесберегающие технологии.

Возможности оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на днях обсудили в Отрадном, где прошла стратегическая сессия "Семья на первом месте". Мероприятие объединило специалистов городских округов Отрадный, Кинель, муниципальных районов Кинельский, Кинель-Черкасский и Богатовский.

Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки. "Нам важно услышать запрос с мест и, проанализировав эту информацию, сделать общий алгоритм и систему взаимодействия различных служб, чтобы семьи были благополучными, и детишки росли в них счастливыми", — сказала Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева.

Как подчеркнули участники, будущее каждого ребенка должно решаться коллегиально, с добром, обеспечивая раннюю диагностику кризисных ситуаций.

"Процесс восстановления в родительских правах тех родителей, которые были их лишены, начинает набирать обороты в Самарской области. По данным на июль, с начала проекта 11 родителей восстановлены в родительских правах и с 6 родителей сняты ограничения в родительских правах. Проделана большая работа различных служб и самих родителей", — отметила куратор проекта "Вызов" в Самарской области, советник губернатора Екатерина Сеницкая.

В Самарской области в рамках проекта под постоянным патронажем специалистов находится около одной тысячи семей из категории "трудная жизненная ситуация". Взаимодействие всех служб помогло вернуть 179 ребят в родные семьи, а 163 ребенка обрели новые семьи или получили опеку близких родственников.

