Беременным студенткам в Самарской области будут платить 200 тыс. рублей

Мера социальной поддержки в виде выплаты беременным студенткам очных отделений СУЗов и ВУЗов введена в Самарской области с января 2025 года. Размер выплаты составлял 100 тыс. рублей. Финансировали выплату из средств федерального и регионального бюджетов.
В рамках предусмотренного до 2028 г. включительно финансирования, правительство региона в октябре 2025 г. приняло решение увеличить размер выплаты со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. студенткам, вставшим на учет по беременности до 31 декабря 2025 г., доплатив при этом всем, кто с начала года получил выплаты в меньшем размере.
В проекте бюджета региона на 2026–2028 гг., внесенным в Самарскую губернскую думу, объем финансирования этого направления полностью сохранен. Решение о размере выплаты 2026 г. закрепят нормативным правовым актом павительства Самарской области в конце 2025 года.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.