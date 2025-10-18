Беременным студенткам в Самарской области будут платить 200 тыс. рублей

Мера социальной поддержки в виде выплаты беременным студенткам очных отделений СУЗов и ВУЗов введена в Самарской области с января 2025 года. Размер выплаты составлял 100 тыс. рублей. Финансировали выплату из средств федерального и регионального бюджетов.

В рамках предусмотренного до 2028 г. включительно финансирования, правительство региона в октябре 2025 г. приняло решение увеличить размер выплаты со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. студенткам, вставшим на учет по беременности до 31 декабря 2025 г., доплатив при этом всем, кто с начала года получил выплаты в меньшем размере.

В проекте бюджета региона на 2026–2028 гг., внесенным в Самарскую губернскую думу, объем финансирования этого направления полностью сохранен. Решение о размере выплаты 2026 г. закрепят нормативным правовым актом павительства Самарской области в конце 2025 года.