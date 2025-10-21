Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства

Одной из приоритетных задач службы занятости Самарской области является комплексная поддержка ветеранов специальной военной операции. Это помощь в трудоустройстве, открытии собственного дела, повышении квалификации или получении востребованной профессии. Индивидуальный подход и персональное сопровождение каждого участника СВО позволяет найти оптимальное решение под каждую жизненную ситуацию.
Ветеран СВО из Кинель-Черкасского района Александр Савельев — пример настоящего патриотического служения родине. Родился и вырос в Кинель-Черкассах, получил среднее профессиональное образование. Осенью 2023 г. подписал контракт и отправился в зону проведения СВО — решил помочь друзьям, которые там уже служили.
Отслужив более полутора лет, Александр по окончании контракта вернулся на свою малую родину — дома ждали жена и двое маленьких детей. Ветеран обратился в центр занятости населения Кинель-Черкасского района, в середине августа 2025 г. оформил заявление на трудоустройство, а месяц спустя, в сентябре — трудоустроился на ООО "Стройкерамика" машинистом многоковшового экскаватора.
"Специалисты центра занятости встретили приветливо, провели работу по профориентации и социальной адаптации и предложили несколько вариантов по трудоустройству. Решил устроиться на кирпичный завод — работа знакомая и понятная. Радует отношение специалистов — на каждом шаге подсказывали, помогали с оформлением документов, я чувствовал их заинтересованность и искреннее желание помочь", — рассказал Александр Савельев.
Александр Черных, директор ООО "Стройкерамика", о работе ветерана СВО и взаимодействии с центром занятости отзывается положительно: "На нашем предприятии есть субсидируемые рабочие места — совсем недавно на такое место принял Александра Савельева — этого человека я очень хорошо знаю. Когда он решил вернуться к нам работать, мы все были рады, ведь он знает весь производственный цикл, трудится ответственно. Со службой занятости мы работаем плотно — у них множество различных программ, рад, что мы в них участвуем".
"Наша работа начинается сразу после возвращения ветеранов СВО домой и продолжается даже после их трудоустройства. Важно, чтобы ребята скорее вернулись к мирной жизни — и в этом помогает слаженная работа органов местного самоуправления, социальной защиты населения, работодателей и службы занятости", — поделилась руководитель территориального центра занятости населения Кинель-Черкасского района Елена Судойская.
Узнать подробнее о возможности получить поддержку от службы занятости можно по телефону контакт-центра: 8-800-302-15-44.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.