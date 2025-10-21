16+
В Самарской области опровергли информацию о сокращении выплат беременным студенткам Месяц профессий в "Пятёрочке": тысячи детей поиграли в пекаря, спасателя и медика В Самарской области помогают оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью Уволенные беременные женщины могут оформить пособие в отделении СФР по Самарской области

Соцподдержка Общество

Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Одной из приоритетных задач службы занятости Самарской области является комплексная поддержка ветеранов специальной военной операции. Это помощь в трудоустройстве, открытии собственного дела, повышении квалификации или получении востребованной профессии. Индивидуальный подход и персональное сопровождение каждого участника СВО позволяет найти оптимальное решение под каждую жизненную ситуацию.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Ветеран СВО из Кинель-Черкасского района Александр Савельев — пример настоящего патриотического служения родине. Родился и вырос в Кинель-Черкассах, получил среднее профессиональное образование. Осенью 2023 г. подписал контракт и отправился в зону проведения СВО — решил помочь друзьям, которые там уже служили.

Отслужив более полутора лет, Александр по окончании контракта вернулся на свою малую родину — дома ждали жена и двое маленьких детей. Ветеран обратился в центр занятости населения Кинель-Черкасского района, в середине августа 2025 г. оформил заявление на трудоустройство, а месяц спустя, в сентябре — трудоустроился на ООО "Стройкерамика" машинистом многоковшового экскаватора.

"Специалисты центра занятости встретили приветливо, провели работу по профориентации и социальной адаптации и предложили несколько вариантов по трудоустройству. Решил устроиться на кирпичный завод — работа знакомая и понятная. Радует отношение специалистов — на каждом шаге подсказывали, помогали с оформлением документов, я чувствовал их заинтересованность и искреннее желание помочь", — рассказал Александр Савельев.

Александр Черных, директор ООО "Стройкерамика", о работе ветерана СВО и взаимодействии с центром занятости отзывается положительно: "На нашем предприятии есть субсидируемые рабочие места — совсем недавно на такое место принял Александра Савельева — этого человека я очень хорошо знаю. Когда он решил вернуться к нам работать, мы все были рады, ведь он знает весь производственный цикл, трудится ответственно. Со службой занятости мы работаем плотно — у них множество различных программ, рад, что мы в них участвуем".

"Наша работа начинается сразу после возвращения ветеранов СВО домой и продолжается даже после их трудоустройства. Важно, чтобы ребята скорее вернулись к мирной жизни — и в этом помогает слаженная работа органов местного самоуправления, социальной защиты населения, работодателей и службы занятости", — поделилась руководитель территориального центра занятости населения Кинель-Черкасского района Елена Судойская.

Узнать подробнее о возможности получить поддержку от службы занятости можно по телефону контакт-центра: 8-800-302-15-44.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Фото на сайте

