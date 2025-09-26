Перед Днем пожилых людей в приемной президента в Самарской области состоится прямая телефонная линия

Во вторник, 30 сентября, в преддверии Международного дня пожилых людей, с 11:00 до 12:00 в приемной президента РФ в Самарской области состоится прямая телефонная линия по номеру (846) 333-06-40.
На вопросы жителей региона, касающиеся в том числе социального обслуживания пожилых людей, установления статуса льготополучателя, оказания качественной и доступной медицинской помощи в системе ОМС, обеспечения лекарствами ответят представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области, Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области и ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области".
Также получить консультацию и узнать порядок обращений в приемную президента РФ в Самарской области можно по телефону информационно-справочной службы: (846) 242-00-00 (пн., вт., ср., чт., пт.) с 10:00 до 16:00.
