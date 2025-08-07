16+
Соцподдержка Общество

В Самарской области более 300 детей получили помощь спецпроекта "Вызов"

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В июле 2025 года в рамках специального проекта "Вызов" в Самарской области 179 детей смогли вернуться в родные семьи, а 163 ребенка были устроены в семьи или переданы под опеку родственников. Проект объединяет специалистов различных профилей, что позволяет находить индивидуальные решения для каждой семьи, комплексно помогать в кризисных ситуациях и реализовывать семьесберегающий подход, чтобы дети оставались с близкими.

Об этом сообщила куратор проекта "Вызов" в регионе, советник губернатора Екатерина Сеницкая.

"В Самарской области наблюдается устойчивое снижение числа детей, помещаемых в учреждения. Только за июль количество детей в сиротских учреждениях сократилось на 12,5%", — отметила Екатерина Борисовна.

"Вызов" — это специальный проект стратегической программы "Дети в семье" Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Он помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, справиться с проблемами и вернуть или сохранить детей в родной семье.

В рамках проекта обеспечено взаимодействие различных структур и органов профилактики социального сиротства. Одной из новых форм работы стали межведомственные консилиумы.

"Задача — разобраться, как можно помочь семье, чтобы ребенок жил дома, какие еще действия возможно предпринять, а если такой перспективы нет, то проработать вопрос опеки. Сегодня такие консилиумы действуют уже более чем в 40 субъектах, включая участников проекта "Вызов", — поделилась Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В состав таких консилиумов обычно входят представители органов власти, прокуратуры, МВД, уполномоченный по правам ребенка, руководители благотворительных фондов и НКО. В Самарской области внедрили трехуровневую модель межведомственного консилиума — учреждение, муниципалитет, регион. На них рассматривают ситуации на ранних стадиях, где риск помещения в стационар только появился, а также случаи, когда встает вопрос об ограничении или лишении родительских прав.

"Мы рассмотрели 290 ситуаций. Дети, проживающие в учреждении, в итоге были жизнеустроены. Семьи в кризисе получили поддержку — ни один ребенок не попал в стационарное учреждение. Помогла "семейная кубышка" — на эти средства 17 семей получили поддержку: ремонт жилья и адресные покупки", — рассказала заместитель председателя правительства региона Регина Воробьева.

