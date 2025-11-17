Авито и Национальный совет по корпоративному волонтерству заключили соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения о сотрудничестве между Авито и Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ) прошло в рамках XIV московского международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество". Подписи в соглашении поставили Анна Долгова, руководитель по административным вопросам Авито, и председатель НСКВ Ирина Жукова.

Соглашение предусматривает комплексное партнерство, включающее обмен информацией и аналитикой, совместную реализацию волонтерских проектов, организацию мероприятий, а также распространение передовых практик корпоративного волонтерства.

"Сегодня среди сотрудников Авито более 2500 активных волонтеров. Корпоративное волонтерство превращает отдельные добрые поступки в систему, где каждый маленький шаг становится частью большого движения, — отметила Анна Долгова. — Для нас важно формировать культуру участия, в которой каждый сотрудник понимает: его действия имеют значение, а вместе мы действительно можем менять мир к лучшему. Обмен опытом с коллегами из НСКВ — важный шаг для популяризации добровольчества и развития культуры заботы внутри команды Авито".

В рамках форума НСКВ Анна Долгова также рассказала про системные социальные и экологические инициативы корпоративного волонтерства, реализуемые в Авито. Сотрудники помогают детским и социальным домам для взрослых, поддерживают приюты для животных, собирают вещи для нуждающихся, пополняют библиотеки книгами, обеспечивают лечебные корма и лекарства для животных, а также выступают интеллектуальными волонтерами для фондов.

Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) с 2014 года является профессиональной платформой для развития корпоративного волонтерства в масштабах всей страны. На сегодняшний день НСКВ объединяет более 360 компаний из более 30 отраслей российской экономики, разделяющих миссию — построение открытого партнерства с целью развития эффективных практик корпоративного волонтерства и кросс-секторного взаимодействия для повышения устойчивости бизнеса и местных сообществ. Представительства НСКВ действуют в 39 регионах страны.

Форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" — крупнейшая в России площадка обмена опытом и лучшими практиками в сфере корпоративного волонтерства.