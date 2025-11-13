16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО Отделение СФР по Самарской области предоставило собак-поводырей 15 жителям региона В Самарской области благодаря проекту "Вызов" более 15% детей вернулись в семьи "Отличные соседи": "Пятёрочка" поддержит 47 проектов для развития местных сообществ Многодетным семьям Самарской области компенсируют стоимость обучения ребенка в вузе или колледже

Соцподдержка Общество

Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Работа с участниками специальной военной операции и членами их семей –особое направление в деятельности службы занятости. Специалисты оказывают помощь в адаптации, обучении, подборе работы, открытии своего дела.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

При центрах занятости населения действуют клубы "Работа для СВОих", для участников СВО и членов их семей проводятся специализированные ярмарки вакансий. На одной из таких ярмарок нашла работу по душе Наталья Сабаева из Самары.

Решение о смене работы приняла после трагических событий — супруг Натальи получил ранение в зоне СВО, лечился, но не выдержало сердце, его не стало. На СВО мужчина ушел вслед за сыном, которого призвали по мобилизации, воевали в одном полку. Сын продолжает службу.

Наталья после смерти мужа задумалась о том, чтобы кардинально изменить жизнь, а для этого найти новую работу. Общаясь с другими членами семей участников СВО, узнала о специализированной ярмарке вакансий, организованной территориальным центром занятости населения г. о. Самара и м. р. Волжский.

"В службе занятости мне помогли найти самую первую свою работу, после окончания института, — поделилась Наталья Сабаева, — поэтому взаимодействие с центром занятости мне не в новинку. Ярмарки — полезный формат, можно напрямую пообщаться с работодателем. Там мне и предложили вакансию в Социальном фонде".

С августа 2025 года Наталья работает в Отделении фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области (ОСФР по Самарской области) в отделе обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации — главным специалистом-экспертом. Дополнительно курирует направление по участникам СВО. Работа нравится, устраивает близость к дому, график, доброжелательный коллектив, интересная, разноплановая деятельность. Параллельно с работой Наталья Сабаева участвует в волонтерском движении. Вместе с единомышленниками собирают гуманитарную помощь и отправляют ребятам за ленту.

Заместитель начальника управления реализации социальных программ отделения СФР по Самарской области Ольга Фокина рассказала, что в организации есть потребность в новых сотрудниках, поэтому фонд участвует в ярмарках вакансий.

"Наталья Сабаева устроилась к нам на работу после посещения ярмарки вакансий. Сейчас она полностью завершила обучение и выполняет обязанности самостоятельно. В нашей организации действует система наставничества. Каждый новый сотрудник проходит обучение и адаптацию под руководством опытного сотрудника. Этот период длится от одного до трех месяцев", — отметила Ольга Фокина.

Ярмарки вакансий — один из эффективных форматов взаимодействия работодателей и соискателей.

"Важная часть работы службы занятости — проведение специализированных мероприятий для различных категорий граждан, в том числе — ярмарок вакансий, — прокомментировала начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости территориального центра занятости г. о. Самара и м. р. Волжский Елена Сысцова. — На них соискатель и работодатель в ходе прямого общения могут понять, насколько они нужны друг другу. Здесь любой желающий может сориентироваться на рынке труда. Партнерами ярмарок могут стать предприятия, зарегистрированные на портале "Работа России" и подавшие заявку на участие".

Подробнее о мероприятиях службы занятости можно узнать по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30