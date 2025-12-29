16+
Общество

Сварщик из Самарской области выиграл "Бриллиантовую сову" и 1,6 млн руб. в финале "Что? Где? Когда?"

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Сварщик Александр Терещенко из деревни Чубовка Самарской области выиграл в финале "Что? Где? Когда?" (16+) бриллиантовую сову и 1,6 млн руб., пишет samara.mk.ru. Мужчина рассказал, что сам вопрос ему приснился.

"В 80-е годы выпускалось множество пластинок для детей. Среди них были пластинки, на которых в определенных местах иногда звучали определенные сигналы. Для чего были нужны звуковые сигналы?", — так звучал вопрос Александра Терещенко.

Оказалось, что сигналы были нужны для синхронизации звука пластинки с диафильмом — пленкой, которая прокручивалась в проекторе, проецирующим кадры на экран на стене.

По результатам игры победу со счетом 6:4 одержали телезрители. 

