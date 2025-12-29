Синоптики рассказали, какой будет погода в январе в Самарской области

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на второй месяц зимы. В Самарской области он обещает быть снежным.
"Месячное количество осадков предполагается больше нормы", — сообщили синоптики.
По данным Приволжского УГМС, как правило, за январь выпадает от 14 до 60 мм снега. Число дней с метелями достигает 10.
Что касается температуры воздуха, то среднемесячный показатель ожидается в пределах от -7,5 до -11,1 градусов, что около средних многолетних значений. Впрочем, иногда погода преподносит сюрпризы.
"В отдельные годы при поступлении теплого воздуха из Атлантики, Средиземного и Черного морей в дневные часы столбики термометров повышались до положительных значений. В 1940, 1942, 1950, 1969, 1979, 2006, 2010 годах при мощных вторжениях воздуха из Арктики интенсивность морозов составляла минус 41-50 градусов", — напомнили синоптики.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.