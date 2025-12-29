16+
Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в январе в Самарской области

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на второй месяц зимы. В Самарской области он обещает быть снежным.

Фото: Александра Белова

"Месячное количество осадков предполагается больше нормы", — сообщили синоптики.

По данным Приволжского УГМС, как правило, за январь выпадает от 14 до 60 мм снега. Число дней с метелями достигает 10.

Что касается температуры воздуха, то среднемесячный показатель ожидается в пределах от -7,5 до -11,1 градусов, что около средних многолетних значений. Впрочем, иногда погода преподносит сюрпризы.

"В отдельные годы при поступлении теплого воздуха из Атлантики, Средиземного и Черного морей в дневные часы столбики термометров повышались до положительных значений. В 1940, 1942, 1950, 1969, 1979, 2006, 2010 годах при мощных вторжениях воздуха из Арктики интенсивность морозов составляла минус 41-50 градусов", — напомнили синоптики.

