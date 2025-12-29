В Самарской области вручили награды Знание.Премия

В Общественной палате Самарской области прошла церемония вручения первых в истории региональных наград Знание.Премия. Победителей наградил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Региональные награды Знание.Премия были учреждены в 2025 году для признания просветителей и проектов на местном уровне. Главный критерий — вклад в просветительскую деятельность своего региона.

Наградной куб Знание.Премия в категории "Лучший просветитель Самарской области" получил заместитель директора по воспитанию школы № 121 г. о. Самара Владислав Дерябин, а в категории "Лучший просветительский проект Самарской области" стал проект "Мост поколений", реализуемый в Самарском государственном техническом университете под руководством доцента кафедры "Национальная и мировая экономика" Натальи Крутовой.

"Для меня большая честь получить такую высокую оценку моей работы. Просветительская деятельность сегодня играет ключевую роль в формировании активной гражданской позиции и ценностных ориентиров подрастающего поколения. Я искренне благодарен Российскому обществу "Знание" за оказанное доверие и внимание к работе, а также за поддержку инициатив, направленных на развитие просвещения в Самарской области. Эта награда — стимул продолжать работу и развивать новые просветительские проекты", — отметил Владислав Дерябин.

Наталья Крутова тоже поделилась эмоциями: "Победа проекта "Мост поколений", стала источником вдохновения и мотивации для дальнейшего его развития. Особенно ценным было получение награды из рук заместителя Председателя Общественной палаты Самарской области Павла Александровича Покровского. Это официальное признание на столь высоком уровне подтверждает социальную и практическую ценность нашей работы. Верим, что настоящие знания способны менять жизнь к лучшему. И мы будем продолжать это доказывать масштабированием проекта в перспективе".

Победа в конкурсе Знание.Премия подтвердила значимость реализуемых проектов на территории Самарской области. Совместно с правительством Самарской области, министерством образования Самарской области, вузами создается единое просветительское пространство, где лучшие эксперты региона находят свою аудиторию и доносят самые важные смыслы до сердца каждого слушателя.

"Победители конкурса выдержали большую конкуренцию. Было подано более 670 заявок от просветителей региона, и Самарская область вошла в лидеры заявочной кампании. Рада, что Экспертная комиссия выбрала из большого количества претендентов самых достойных просветителей, ведь и Наталья Крутова, и Владислав Дерябин — одни из лучших лекторов региона, с которыми мы работаем на системной основе не первый год", — рассказала директор филиала Общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.

Обладателей региональных наград выбрал Экспертный совет Знание.Премия. В него вошли более 300 представителей всех регионов России. Каждую заявку рассматривали пять экспертов. Лишь один среди них — из того же региона, что и соискатель.