Соцподдержка Общество

Отделение СФР по Самарской области предоставило собак-поводырей 15 жителям региона

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
13 ноября отмечается международный день слепых — дата, которая напоминает всем нам о трудностях, с которыми сталкиваются незрячие люди, об их успехах, достижениях, а также о важности создания инклюзивной среды.

Для такой категории граждан по линии Отделения СФР по Самарской области предусмотрена комплексная поддержка: установление пенсии по инвалидности, обеспечение набором социальных услуг, техническими средствами реабилитации. На сегодняшний день наиболее необычным из таких средств реабилитации, собакой-проводником, обеспечены 15 жителей региона.

Правом на получение собаки-проводника обладают люди с инвалидностью I группы по зрению, в чьей индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) зафиксирована необходимость в такой помощи.

"Специально обученные собаки-проводники отлично ориентируются в городском пространстве, запоминают множество маршрутов, предупреждают о возможных опасностях и препятствиях, помогая людям с нарушениями зрения свободно и уверенно передвигаться по улицам", — рассказала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Гражданам, которым собака-проводник необходима по медицинским показаниям, нужно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Самарской области с заявлением и заполнить анкету. В ней потребуется указать информацию о себе, об условиях проживания для будущего питомца, предпочтения по полу, характеру, окрасу и породе животного. Собака-проводник вместе со специальным снаряжением передается незрячему человеку бесплатно и не подлежит дальнейшим продаже или дарению.

Кроме того, Отделение СФР по Самарской области ежегодно возмещает расходы владельцам собак-поводырей на содержание и ветеринарное обслуживание животного. Размер компенсации в 2025 году составляет 37 832,53 рублей и ежегодно индексируется. Оформить ее можно в клиентской службе регионального Отделения СФР. Для этого необходимо иметь справку из ветеринарного учреждения, полученную не более чем за 30 дней до обращения, паспорт собаки и банковские реквизиты.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

