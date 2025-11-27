Новая мера соцподдержки позволила получить образование 55 участникам СВО

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в 2025 г. в Самарской области введена важная мера социальной поддержки, направленная на оплату обучения по программам высшего образования для участников специальной военной операции и вдов участников специальной военной операции.
Данная инициатива реализуется за счет средств регионального бюджета и направлена на предоставление финансовой помощи участникам специальной военной операции и их семьям при получении высшего образования в государственных вузах и их филиалах, расположенных на территории Самарской области.
Важность оказания всесторонней поддержки возвращающимся гражданам и обеспечения условий для их самореализации является одной из ключевых задач государства, отмечал президент России Владимир Путин.
"Создание благоприятных условий для социального становления участников СВО — одно из важнейших направлений социальной политики региона. Программы переподготовки и предоставления финансовых гарантий помогают участникам СВО быстрее вернуться к активной трудовой деятельности, одновременно укрепляя экономику региона квалифицированными кадрами", — рассказал министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
В этом году 55 участников СВО получили государственную поддержку на обучение по приоритетным специальностям. Благодаря этому ветераны боевых действий имеют возможность повысить квалификацию, приобрести необходимые профессиональные навыки и обеспечить успешную адаптацию в мирной жизни.
"Инициатива губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева по поддержке обучающихся создает уникальные возможности для бывших военнослужащих. Получение качественного образования позволяет закрепить полученные боевые навыки, развивать новые компетенции и обретать уверенность в будущем", — отметил участник специальной военной операции, выпускник "Школы героев" Матвей Мартемьянов.
Участники проекта высоко оценивают новые возможности, предоставленные государством. Так, Константин Яшин, участник специальной военной операции и генеральный директор научно-производственного центра БАС "Самара", подчеркивает позитивное влияние образовательной инициативы на процесс интеграции ветеранов боевых действий в гражданскую жизнь и социальную среду. После завершения службы Константин Яшин начал обучение в Самарском государственном экономическом университете, на собственном примере демонстрируя возможности, открывающиеся перед участниками программы.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.