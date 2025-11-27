16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новая мера соцподдержки позволила получить образование 55 участникам СВО "Письмо Дедушке Морозу": "Пятерочка" вновь запускает социальный проект В Самарской области более чем 2000 семей воспользовались услугами пункта проката предметов для новорожденных Господдержка помогает многодетным семьям Самарской области дать детям качественное образование "Ушам не поверите": Чебурашка подарит квартиру в Москве за покупки в "Пятёрочке"

Соцподдержка Общество

Новая мера соцподдержки позволила получить образование 55 участникам СВО

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в 2025 г. в Самарской области введена важная мера социальной поддержки, направленная на оплату обучения по программам высшего образования для участников специальной военной операции и вдов участников специальной военной операции.

Данная инициатива реализуется за счет средств регионального бюджета и направлена на предоставление финансовой помощи участникам специальной военной операции и их семьям при получении высшего образования в государственных вузах и их филиалах, расположенных на территории Самарской области.

Важность оказания всесторонней поддержки возвращающимся гражданам и обеспечения условий для их самореализации является одной из ключевых задач государства, отмечал президент России Владимир Путин. 

"Создание благоприятных условий для социального становления участников СВО — одно из важнейших направлений социальной политики региона. Программы переподготовки и предоставления финансовых гарантий помогают участникам СВО быстрее вернуться к активной трудовой деятельности, одновременно укрепляя экономику региона квалифицированными кадрами", — рассказал министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В этом году 55 участников СВО получили государственную поддержку на обучение по приоритетным специальностям. Благодаря этому ветераны боевых действий имеют возможность повысить квалификацию, приобрести необходимые профессиональные навыки и обеспечить успешную адаптацию в мирной жизни.

"Инициатива губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева по поддержке обучающихся создает уникальные возможности для бывших военнослужащих. Получение качественного образования позволяет закрепить полученные боевые навыки, развивать новые компетенции и обретать уверенность в будущем", — отметил участник специальной военной операции, выпускник "Школы героев" Матвей Мартемьянов.

Участники проекта высоко оценивают новые возможности, предоставленные государством. Так, Константин Яшин, участник специальной военной операции и генеральный директор научно-производственного центра БАС "Самара", подчеркивает позитивное влияние образовательной инициативы на процесс интеграции ветеранов боевых действий в гражданскую жизнь и социальную среду. После завершения службы Константин Яшин начал обучение в Самарском государственном экономическом университете, на собственном примере демонстрируя возможности, открывающиеся перед участниками программы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30