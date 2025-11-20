"Ушам не поверите": Чебурашка подарит квартиру в Москве за покупки в "Пятёрочке"

"Пятёрочка" запускает новогоднюю кампанию "Ушам не поверите — вам квартира!", главным героем которой стал всеми любимый персонаж из детства — Чебурашка. Предпраздничные покупки в магазинах сети теперь будут оставлять ещё более приятное "апельсиновое" послевкусие благодаря необычным подаркам — от лимитированного зимнего мерча с анимационным героем до квартиры в Москве. Прохождение мобильной игры откроет доступ к розыгрышу 1 млн рублей.

Наступает время волшебства и исполнения сокровенных желаний. И пока семьи выбирают угощения и подарки, а к выходу с 1 января готовится новогодний семейный блокбастер "Чебурашка 2", торговая сеть добавляет ещё один повод для радости: походы за продуктами превращаются в часть большой праздничной истории, когда мечта о собственной квартире становится реальностью.

Как получить мерч с Чебурашкой и другие призы

Чтобы впустить в свою зиму немного тепла, достаточно сделать несколько шагов — почти таких же простых, как улыбка героя, от которой становится чуть светлее даже в морозный вечер.

До 31 декабря 2025 года активируйте участие на сайте actions.5ka.ru и продолжайте совершать свои обычные покупки в магазинах "Пятёрочка" с картой "Х5 Клуба". Накопленные чеки на 1 000 / 1 500 / 2 000 ₽ превращаются в счастливые шансы — именно они дают возможность попасть в еженедельные и финальные розыгрыши.

Если хочется немного усилить своё везение — помогут заказы через сервис "Пятёрочка Доставка" от 2 000 ₽ и покупки товаров-партнёров.

Что можно выиграть:

тёплые зимние аксессуары с Чебурашкой: мягкая шапка, уютный шарф, меховой рюкзак или шоппер — всё, что согревает не только голову и руки, но и настроение (только на первой неделе при покупках от 2 000 ₽);

полезные гаджеты и бытовую технику для дома;

подарочные сертификаты, которые превращают обычный поход в магазин в маленький праздник;

и, конечно, главный приз — квартиру в Москве, настоящий новогодний подарок, который может изменить жизнь всей семьи, как в самой доброй сказке.

1 млн рублей и дом для Чебурашки

Ещё одно маленькое чудо поселилось в мобильном приложении "Пятёрочка". Там Чебурашка ждёт каждого, чтобы вместе отправиться в новогоднее приключение — такое же доброе и увлекательное, как истории из детства.

Соединяйте линии из ярких новогодних шаров одного цвета, собирайте подарки от партнёров и получайте кэшбек на покупки. За каждое пройденное испытание будут начисляться звёздочки, которые помогают построить уютный дом для любителя апельсинов и больших объятий.

Полностью оборудованное жилище для всеми любимого ушастика откроет доступ к главному суперпризу — участию в розыгрыше 1 000 000 ₽. И пусть это звучит как настоящее чудо, но именно таким и должен быть Новый год: когда маленькие добрые дела вдруг приводят к большим возможностям.

А чтобы никто не остался без внимания, в приложении появилась ещё одна игра — "5 букв". Если отгадать минимум 5 слов, можно выиграть ценные призы: сертификаты, мерч, бытовую технику.

Товары с душой и теплом

Вместе с новогодней акцией "Пятёрочка" разработала для ряда продукции собственных торговых марок особенную упаковку с изображением Чебурашки. Каждая бутылка, пачка или коробка будто несёт его дружелюбный привет.

Эти товары доступны в магазинах сети, но их совсем немного — как редкие зимние сокровища, которые появляются лишь в праздничный сезон.

Акция "Ушам не поверите — вам квартира!" проходит с 18 ноября по 31 декабря 2025 года. Подробная информация и условия участия находятся на сайте actions.5ka.ru. Генеральные спонсоры розыгрыша: "Сады Придонья", Sanita, BiMax и НЕСКАФЕ.