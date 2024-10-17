"Миллиард свежих булочек": в "Пятёрочке" выяснили, какую выпечку предпочитают россияне

За 8 месяцев 2024 года покупатели "Пятёрочки" приобрели около 1 млрд единиц хлебобулочных изделий, что почти на треть больше показателей прошлого года. Чаще всего они выбирали разнообразные сытные и сдобные слойки, а также разные виды этнического хлеба, например, лаваш, питу или тортилью. О вкусном рекорде сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в сети, ежедневно за хлебом и хлебобулочными изделиями покупатели приходят около 2 млн раз, выпечка попадает в каждый десятый чек, и на одну покупку в среднем приходится по 2 подобные позиции.

Самыми большими любителями хлебобулочных изделий оказались жители Северного Кавказа и Москвы — только в этом году они уже приобрели выпечку по 6 млн раз. В тройку лидеров также попали регионы Черноземья. Причем если на Кавказе больше всего любят пшеничный хлеб, слойки с сахаром и чиабатту, то в Москве это самса с мясом, пирожки с капустой и улитка с курицей и картофелем. В целом же по стране особой популярностью пользуются язычки с сахаром, улитки с курицей и картофелем, хачапури с ветчиной и сыром, багеты ржаные чесночные и самса с курицей.

Удивительно, но наступление пляжного сезона не сдерживает, а наоборот стимулирует рост продаж хлебобулочных изделий. В этом году самыми пиковыми месяцами оказались июль и август: всего за 2 месяца было реализовано более 270 млн штук выпечки. А вот зимние посленовогодние месяцы, наоборот, отличаются сдержанным спросом — за январь и февраль 2024 года было продано на треть меньше, чем за два летних месяца.

Причем больше всего россияне тяготеют именно к сладкой выпечке: за 8 месяцев текущего года продажи таких изделий на треть превышают продажи сытной выпечки. Так, на 439 млн штук реализованной сладкой продукции приходится 340,5 млн штук несладких изделий.

Самыми частыми "спутниками" хлебобулочной продукции остаются ягоды и овощи, например, арбузы и лук, а также кофе и энергетические напитки: именно эти товары обычно покупатели кладут в корзину вместе с хлебом и выпечкой.