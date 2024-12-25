"Выгодно и вкусно": в "Пятёрочке" посоветовали, как почти на треть сэкономить на новогодних салатах

Самым бюджетным салатом для россиян, который можно поставить на новогодний стол, оказалась "Селедка под шубой", стоимость ингредиентов для которой в среднем получается 138 рублей на 1 кг готового блюда - это более чем вдвое меньше, чем для "Крабового салата" и "Оливье".

Самой бюджетной "Сельдь под шубой" станет для жителей Поволжья и Юга России. О том, как приготовить вкусно, но недорого, рассказали аналитики торговой сети "Пятерочка".

Для тех, кто не собирается нарушать традиции и отказываться от традиционных праздничных салатов, аналитики Сети подсчитали сравнительную стоимость готовых блюд из различного набора продуктов.

Тем, кто ищет максимальную выгоду, посоветовали обратить внимание на продукты собственных торговых марок сети (СТМ), тогда полный набор ингредиентов может стать дешевле еще почти на 30%.

Традиционно ни один новогодний стол в России не обходится без "Оливье". Средняя стоимость ингредиентов для приготовления любимого салата россиян (около 2 кг) из продуктов известных брендов составляет 451 рубль*, а из собственных торговых марок "Пятерочки" - 330 рублей, или на 27% меньше. Самый дорогой продукт в рецепте - вареная колбаса - обойдется на 70% выгоднее при выборе собственных торговых марок. Если выбирать картофель и куриные яйца СТМ, то они будут выгоднее на 19%.

Дешевле всего приготовить оливье из продуктов известных марок смогут жители Поволжья и Юга России. Здесь набор ингредиентов обойдется в 423 и 436 рублей, соответственно. При выборе же продукции собственных торговых марок "Пятерочки", самый бюджетный оливье можно приготовить в Восточном федеральном округе - его стоимость составит всего 311 рублей.

Тем, кто стремится оптимизировать свои траты на новогодний стол, стоит обратить особое внимание на сельдь "под шубой". В среднем по стране, в пересчете на один килограмм, стоимость этого салата обойдется покупателям "Пятерочки" в 138 рублей из продуктов известных брендов и еще на 16% дешевле при выборе собственных торговых марок - 116 рублей. Главный ингредиент - сельдь - из ассортимента собственных торговых марок сети стоит на 21% брендовых аналогов.

Любителям "Крабового салата", чтобы оптимизировать затраты на его приготовления, следует выбрать продукты СТМ, ведь ключевой ингредиент для него, крабовые палочки, в среднем обойдутся на 40% дешевле в сравнении с тем же продуктом от популярных брендов. Один килограмм салата, приготовленного из продуктов собственных торговых марок, обойдется почти на 30% дешевле: 202 рубля против 284 рублей.

В период новогодних хлопот, когда времени на готовку салатов может не быть совсем, россиян выручает готовая еда, которую можно найти на полках торговой сети или заказать с доставкой на дом. Из трех наиболее популярных новогодних салатов из линейки готовых блюд "Пятерочки" самым выгодным решением является оливье: его стоимость за аналогичный объем на 6% ниже "сельди под шубой" и на 11% ниже крабового салата. Готовая "сельдь под шубой" выгоднее "крабового салата" на 5%.

*Стоимость актуальна на первую неделю декабря 2024 года.