РОМИР назвал самый выгодный магазин у дома

Торговая сеть "Пятёрочка" стала самым выгодным магазином у дома с самой низкой стоимостью продовольственной корзины. Данные предоставлены по результатам мониторинга цен Института Человека РОМИР.

Так, собрать продуктовую корзину из 35 позиций в магазинах сети в Самаре можно за 3744 рубля. Согласно показателям РОМИР, в торговой сети выгоднее всего можно приобрести мясные полуфабрикаты, например, сосиски (стоимость ниже в 5 раз средней по стране) и маргарин (стоимость ниже в 5,5 раз). Десяток яиц в "Пятёрочке" обойдется на треть дешевле, чем в среднем по стране, а плодоовощная продукция — на 14%.

Исследование проводилось в октябре–ноябре 2024 г. и охватывало цены на продукты питания в семи самых популярных сетях магазинов шаговой доступности в 19 городах страны. Для расчета стоимости базовой потребительской корзины был составлен и проанализирован список товаров, соответствующих требованиям Росстата о составе минимальной продуктовой потребительской корзины на 2024 год, и доступных в перечисленных торговых сетях.

В этот список входят хлебные изделия, овощи и фрукты, бакалея, мясо и рыба, молочные продукты, яйца и другие товарные группы повседневного спроса. В каждой торговой сети аналитики РОМИР выбирали позиции, открывающие полку, то есть самые доступные по цене.