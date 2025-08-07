Служба занятости помогла ветерану СВО открыть производство кожаных изделий

Специалисты службы занятости Самарской области в приоритетном порядке содействуют трудоустройству участников СВО и членов их семей.

Никита Ленкша из Ставропольского района — человек творческий, интерес к кожевенному делу возник у него еще до участия в спецоперации, когда он обучался у опытного мастера по производству обуви и делал небольшие изделия из кожи для своих друзей. Изделия из кожи, материала натурального и востребованного во все времена, привлекали Никиту с юности.

Когда началась спецоперация, Никита твердо для себя решил, что пойдет защищать Родину, и в мае 2022 года уехал добровольцем "за ленточку".

После возвращения с СВО, поработав в нескольких организациях, ветеран пришел к выводу, что нужно открывать свое дело — офисный характер работы не привлекал, к тому же, дала о себе знать травма спины. И тогда Никита при поддержке своей жены Анны решил в этом году открыть ИП и заниматься тем, что нравится.

Первым шагом стало обращение в центр занятости населения, где ему рассказали о возможностях поддержки начинающих предпринимателей.

"Встретили приветливо, подробно рассказали о мерах поддержки, оперативно скоординировали, помогли с составлением бизнес-плана, дали много дельных советов по ведению своего бизнеса — буквально в течение двух недель мы прошли всю подготовку к открытию моей мастерской "Медвежий угол", — рассказал Никита Ленкша.

15 июля 2025 года в его жизни началась новая глава. Он официально зарегистрировал ИП и получил финансовую помощь в размере 100 000 рублей на развитие собственного бизнеса. На эти средства был закуплен базовый комплект оборудования для резки, окраски и шитья кожи. Качественное оборудование — залог высокого качества продукции.

Каждое изделие Никиты — результат кропотливой работы и любви к своему делу. Ветеран СВО вручную изготавливает кошельки, ключницы, обложки для паспорта, ремни, браслеты и другие изделия. Реализует свою продукцию Никита на ярмарках, через соцсети, а скоро планирует наладить взаимодействие с маркетплейсами. В планах — расширение производства, организация рабочих мест, наращивание ассортимента.

"Кадровый центр оказывает меры государственной поддержки и поддержку предпринимательской деятельности, — пояснила Инна Копытко, ведущий специалист территориального центра занятости населения г. о. Тольятти и м. р. Ставропольский. — Можно зарегистрироваться и как ИП, и как самозанятый, и как юридическое лицо".

История Никиты — яркий пример того, как при поддержке центра занятости ветеран СВО превратил хобби в успешный бизнес. Его опыт показывает: если следовать за мечтой, заниматься любимым делом и следовать разработанному в службе занятости бизнес-плану, даже самые смелые планы воплощаются в реальность.

Проконсультироваться по оформлению своего дела и получению субсидии можно в центрах занятости населения, а также в контакт-центре Службы занятости Самарской области по телефону: 8 (800) 302-15-44.