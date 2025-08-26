Семьи и участники СВО могут обратиться в федеральный чат медико-психологической поддержки

Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам специальной военной операции (СВО) в круглосуточном режиме.
"Психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому, кто испытывает любые тревожные состояния. Помощь оказывается в круглосуточном режиме, независимо от региона проживания. Важно то, что к нам можно обратиться анонимно, мы не требуем раскрывать персональные данные и это стало еще одним из дополнительных факторов востребованности именно такого формата психологической помощи", — отмечает руководитель КСВО Юлия Белехова.
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям. Общение в чате анонимное, без запроса персональных данных. Обратиться в чат может житель любого региона страны в формате 24/7, независимо от своего часового пояса.
"Мы видим запрос на цифровой формат общения, когда не надо идти в поликлинику и тебя не увидят соседи. За год работы чата специалистами отработано более 4 тыс. индивидуальных обращений. Сегодня мы в динамике сопровождаем даже самые тяжелые случаи. В команде 75 клинических психологов из 10 регионов страны. Мы не используем искусственный интеллект, мы про живое общение со специалистом", — комментирует координатор чата, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель федерального проекта "ЗдравКонтроль" Евгений Мартынов.
В чат уже подключилось более 16 тыс. человек из разных регионов страны.
Организаторы: Комитет семей воинов Отечества (КСВО) и Фонд "Социальная сфера" (команда федерального проекта "ЗдравКонтроль") при поддержке Общественной палаты РФ.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.