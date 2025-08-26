16+
Семьи и участники СВО могут обратиться в федеральный чат медико-психологической поддержки

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам специальной военной операции (СВО) в круглосуточном режиме.

"Психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому, кто испытывает любые тревожные состояния. Помощь оказывается в круглосуточном режиме, независимо от региона проживания. Важно то, что к нам можно обратиться анонимно, мы не требуем раскрывать персональные данные и это стало еще одним из дополнительных факторов востребованности именно такого формата психологической помощи", — отмечает руководитель КСВО Юлия Белехова.

В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям. Общение в чате анонимное, без запроса персональных данных. Обратиться в чат может житель любого региона страны в формате 24/7, независимо от своего часового пояса.

"Мы видим запрос на цифровой формат общения, когда не надо идти в поликлинику и тебя не увидят соседи. За год работы чата специалистами отработано более 4 тыс. индивидуальных обращений. Сегодня мы в динамике сопровождаем даже самые тяжелые случаи. В команде 75 клинических психологов из 10 регионов страны. Мы не используем искусственный интеллект, мы про живое общение со специалистом", — комментирует координатор чата, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель федерального проекта "ЗдравКонтроль" Евгений Мартынов.

В чат уже подключилось более 16 тыс. человек из разных регионов страны.

Организаторы: Комитет семей воинов Отечества (КСВО) и Фонд "Социальная сфера" (команда федерального проекта "ЗдравКонтроль") при поддержке Общественной палаты РФ.

