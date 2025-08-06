"Бегу и помогаю!": РЖД приглашает принять участие в благотворительном забеге

Благотворительный онлайн-забег "Достигая цели!", организованный Приволжской железной дорогой-филиал ОАО "РЖД" в честь Дня железнодорожника ждет своих супергероев.
Вплоть до 31 августа можно выбрать дистанцию и преодолеть добрые километры. Все собранные средства пойдут для помощи Артему Сармашову из Волгограда. Каждый вклад поможет обеспечить мальчику курс индивидуальной реабилитации, чтобы закрепить результаты после успешного лечения спинально-мышечной атрофии.
Кто может участвовать?
В онлайн-забеге могут участвовать не только сотрудники ПривЖД, члены их семей и ветераны железнодорожного транспорта, но и все желающие.
Для оказания благотворительной помощи без участия в забеге регистрация проводится в разделе "Не бегу, но помогаю". Там можно перевести любую сумму начиная от 100 рублей.
Если вы хотите поддержать доброе дело, но не планируете участвовать в забеге, вы можете зарегистрироваться в разделе "Не бегу, но помогаю". Любая сумма от 100 рублей будет значительно полезна.
Подробности и регистрация участников здесь.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.