"Бегу и помогаю!": РЖД приглашает принять участие в благотворительном забеге

Благотворительный онлайн-забег "Достигая цели!", организованный Приволжской железной дорогой-филиал ОАО "РЖД" в честь Дня железнодорожника ждет своих супергероев.

Вплоть до 31 августа можно выбрать дистанцию и преодолеть добрые километры. Все собранные средства пойдут для помощи Артему Сармашову из Волгограда. Каждый вклад поможет обеспечить мальчику курс индивидуальной реабилитации, чтобы закрепить результаты после успешного лечения спинально-мышечной атрофии.

Кто может участвовать?

В онлайн-забеге могут участвовать не только сотрудники ПривЖД, члены их семей и ветераны железнодорожного транспорта, но и все желающие.

Для оказания благотворительной помощи без участия в забеге регистрация проводится в разделе "Не бегу, но помогаю". Там можно перевести любую сумму начиная от 100 рублей.

Если вы хотите поддержать доброе дело, но не планируете участвовать в забеге, вы можете зарегистрироваться в разделе "Не бегу, но помогаю". Любая сумма от 100 рублей будет значительно полезна.

Подробности и регистрация участников здесь.