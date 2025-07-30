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В Чапаевском реабилитационном центре открылась комната социально-бытовой адаптации

ЧАПАЕВСК. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевском реабилитационном центре "Надежда" заработал новый социальный сервис — "Учебно-тренировочный модуль социально-бытовой адаптации" для детей и подростков с ментальными нарушениями. Открытие состоялось при поддержке регионального министерства социально-демографической и семейной политики в рамках государственной программы "Доступная среда в Самарской области".

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Создание комфортных условий для людей с особыми потребностями, защита их прав — одна из первоочередных задач региональных властей. Для ее решения в регионе применяется комплексный подход, в том числе в рамках госпрограммы по созданию доступной среды. "Наш долг — сделать так, чтобы ограничения по здоровью ни для кого не были непреодолимым препятствием для полноценной жизни", — ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев.

Помещение, где оборудован учебный модуль, было полностью отремонтировано. Теперь дети с ментальными нарушениями учатся в условиях, максимально приближенных к домашним, самостоятельно выполнять повседневные действия, необходимые в быту. Занятия в такой комнате — важный шаг на пути к полноценной жизни, где особенный ребенок может раскрыть свой потенциал и повысить качество жизни.

В кабинете социально-бытовой адаптации оборудованы несколько функциональных зон, имитирующих реальные бытовые условия. Кухонная зона оборудована мебелью, бытовой техникой и посудой. Здесь ребята учатся готовить простые блюда, мыть посуду и соблюдать правила гигиены. В жилой комнате — вытирать пыль, наводить порядок, пылесосить, самостоятельно застилать постель. В прачечной есть все необходимое, для того, чтобы научиться ухаживать за одеждой: стирать, сушить, гладить ее и аккуратно складывать.

"Это не только новые современные решения, но и возможность дать нашим юным воспитанникам шанс на лучшее будущее. Мы верим, что каждый ребенок заслуживает поддержки и возможности для развития. Наше учреждение благодарит всех наших партнеров, кто присоединился к этой инициативе. Вместе мы создаем более инклюзивное и светлое будущее", — говорит Светлана Роткина, директор Чапаевского реабилитационного центра "Надежда".

На сегодняшний день в Самарской области такие социальные сервисы внедрены на базе трех учреждений: в Областном реабилитационном центре для детей и подростков в г. о. Самаре, Клявлинском областном реабилитационном центре и вот теперь в — Чапаевском реабилитационном центре "Надежда". За 2024 год услугами сервисов по социально-бытовой адаптации воспользовались более 40 детей с ментальными нарушениями, в 1 полугодии 2025 года — уже 93 ребенка.

Поскольку данные реабилитационные центры для детей и подростков — это областные учреждения, то дети с инвалидностью могут получать здесь услуги независимо от территории проживания. Все услуги жителям Самарской области здесь предоставляются бесплатно.

Гид потребителя

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