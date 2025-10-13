Сбербанк вернул россиянам более 2,4 млрд рублей через беседы с дропперами

Сбербанк ускоряет возврат украденных денег, проводя профилактические беседы с дропперами совместно с полицией. По данным банка, 80% из них не знали, что были втянуты в преступную деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбера.

"Мы пилотируем сейчас такой процесс возврата средств вынужденно, поскольку механизм судебных решений достаточно тяжеловесный, и потому что так намного быстрее и проще для россиян", — сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Невольные" дропперы пишут заявление, что деньги получены ошибочно, и банк может возвращать их обратно обманутому человеку. Сбер сначала блокирует денежные средства, если они попали к дроппу, затем проактивно возвращает деньги через подобного рода беседы.

"В 2025 году мы уже вернули россиянам со счетов дропперов более 2,4 млрд рублей. Все эти деньги — деньги, похищенные со счетов в других банках. В Сбере такие схемы реализовать невозможно", — заключил Кузнецов.