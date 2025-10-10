ВТБ: цифровые советники повысят эффективность ИТ-разработчиков на 10% в 2026 году

Развитие цифровых советников в ВТБ повысит эффективность работы ИТ-специалистов банка на 10%. Такой прогноз в рамках "Финополис-2025" дал Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления в ВТБ.

"Наши цифровые советники помогают ИТ-специалистам, ими пользуется уже несколько тысяч разработчиков. И мы надеемся за 2026 год поднять их эффективность труда на 10%, даже еще не перейдя полностью в промышленную среду. Поэтому искусственный интеллект и цифровые советники — это "профильная фишка" этого года", — рассказал Вадим Кулик.

Ранее ВТБ запустил собственную платформу цифровых помощников на базе технологий генеративного ИИ. Она позволяет быстро запускать и масштабировать ИИ-сервисы в клиентских каналах и внутренних системах банка.

"Наша платформа может строить сама себя. В ее основе лежат технологии от ведущего технологического партнера ВТБ, ИТ-Холдинга Т1. Они позволяют автоматически разрабатывать и документировать код, запускать автотесты и решать ряд других задач. Таким образом, платформа становится роботом, который строит сам себя", — добавил Вадим Кулик.

В рамках "Финополис-2025" ВТБ также представил ряд ИИ-помощников для сотрудников банка для решения их задач при обслуживании клиентов и организации деятельности банка. Среди них — ИИ-помощники для андреррайтера и закупщика. Оба решения позволяют при помощи алгоритмов искусственного интеллекта анализировать и структурировать большие объемы несистематизированной информации, а также документов отчетности. Эту информацию в уже обработанном и структурированном виде они предоставляют специалистам по оценке рисков и проведению закупок в режиме чат-бота, при помощи алгоритмов генеративного искусственного интеллекта.

Для клиентов банка это означает более оперативное решение вопросов и повышение качества обслуживания, а для сотрудников — внедрение инструментов, которые помогают оптимизировать работу с обращениями.