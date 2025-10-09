16+
ВТБ и Т1 представили биометрическую кассу самообслуживания для ритейла

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ и крупнейший технологический партнер банка ИТ-холдинг Т1 представили кассу самообслуживания с биометрической валидацией возраста покупателей. Презентация решения прошла в рамках форума FINOPOLIS-2025.

Касса позволяет установить условия продажи товара в зависимости от возраста покупателей: например, ограничить продажу товаров 18+ детям и подросткам, а также продавать товары со скидкой пенсионерам или студентам.

При покупке того или иного товара камера кассы самообслуживания считывает лицо покупателя в видеопотоке, преобразуя изображение в числовой код — вектор. Этот вектор проходит через коммерческую биометрическую систему ВТБ (КБС) и в дальнейшем через государственную единую биометрическую систему (ЕБС). Тем самым устройство получает разрешение продать пользователю товар в соответствии с его возрастом. Все это занимает несколько секунд. После того как система подтверждает данные о возрасте покупателя, ему предоставляется возможность выбора оплаты — он может воспользоваться как биометрической оплатой, так и оплатой обычной пластиковой картой, QR-кодом и др.

В решении используется программно-аппаратный комплекс (ПАК), разработанный специалистами ВТБ и Т1. Он позволяет модифицировать любую кассу самообслуживания, предоставив точке продаж готовое решение по продаже товаров с возрастными ограничениями.

Вместе с кассой ВТБ представил на FINOPOLIS-2025 инновационный эквайринговый терминал, который позволяет контролировать продажу товаров с возрастными маркировками. Также он позволяет формировать специальные предложения для клиентов в момент оплаты — например, предоставлять скидки и привилегии пенсионерам и студентам.

"Биометрические технологии открывают принципиально новые возможности в развитии платежей и, как следствие, совершенствовании банковских сервисов. Речь идет о повышении скорости покупок, а также о предоставлении банком еще более персонализированных услуг: активному трудоспособному населению — актуальные им предложения по ипотеке, выгодные проценты по вкладам и программы инвестиций, людям более старшего поколения — льготы и привилегии по обращению с пенсионными накоплениями и выплатами и др.", — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

"Банковский сектор и ритейл традиционно задают тренды цифровизации в России. Представленная на FINOPOLIS-2025 система автоматической валидации возраста покупателя, доступная за счет интеграции с биометрической системой банка и государственной биометрической системой (КБС и ЕБС) — один из примеров подобных продуктов. Он существенно облегчает исполнение требований законодательства к торговым точкам, освобождает сотрудников магазинов от необходимости проверять возраст вручную и повышает скорость обслуживания покупателей", — сообщил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

