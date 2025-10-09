В Кошкинскую больницу поставлено цифровое рентген-оборудование

Это два новых современных рентген-аппарата — стационарный и передвижной. Новые возможности для диагностики созданы благодаря реализации мероприятий национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований. У стационарного аппарата важным улучшением стало и снятие ограничений по весу пациентов. В специальном кабинете проведен капитальный ремонт с учётом необходимых технических условий.

"Сейчас мы полностью перешли на цифровые носители. Снимки сразу передаются на рабочие компьютеры врачей для описания, а при необходимости их могут дистанционно рассмотреть специалисты из профильных областных медицинских учреждений", — отметил главный врач больницы Виталий Салманидин.

Второй аппарат — передвижной цифровой — значительно расширяет возможности диагностики для маломобильных и тяжелобольных пациентов.

"Мы можем выполнять снимки как в приемном покое, так и непосредственно в палатах. Это критически важно для пациентов после ДТП, с тяжелой пневмонией, для пожилых людей или тех, кто находится на вытяжении позвоночника и не может быть доставлен в рентген-кабинет", — подчеркнул главврач.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона поставлено более 800 единиц медтехники.