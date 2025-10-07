16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лизинг кроссовера GAC GS4 AWD в CARCADE с применением скидки в размере 10% ВТБ продемонстрировал работу российского банкомата с повышенной криптозащитой 78% жителей Тольятти покупают страховки Росгосстрах отмечает 104 года со дня основания Страховой Дом ВСК запустил осеннюю акцию для автовладельцев

Финансы Экономика и бизнес

Лизинг кроссовера GAC GS4 AWD в CARCADE с применением скидки в размере 10%

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания CARCADE предлагает приобрести в лизинг среднеразмерный кроссовер GAC GS4 полноприводной модификации с применением скидки в размере 10%. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Согласно условиям партнёрской программы, клиенты CARCADE смогут приобрести кроссовер GAC GS4 AWD с использованием корпоративной скидки в размере 10%. Дисконт может быть учтён при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальным дилером марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Новый полноприводный кроссовер GS4 создан для уверенного движения в любую погоду и на любой дороге. Он сочетает высокий уровень комфорта, продуманную управляемость и технологии, которые повышают безопасность и спокойствие за рулем. Модель обладает современным и динамичным дизайном, с характерной решёткой радиатора и стильными светодиодными фарами.

Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: круглосуточной программой автопомощи на дорогах, продлённой гарантией, коммерческой телематикой.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xfmqRs

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2