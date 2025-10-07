Лизинг кроссовера GAC GS4 AWD в CARCADE с применением скидки в размере 10%

Компания CARCADE предлагает приобрести в лизинг среднеразмерный кроссовер GAC GS4 полноприводной модификации с применением скидки в размере 10%. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Согласно условиям партнёрской программы, клиенты CARCADE смогут приобрести кроссовер GAC GS4 AWD с использованием корпоративной скидки в размере 10%. Дисконт может быть учтён при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальным дилером марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Новый полноприводный кроссовер GS4 создан для уверенного движения в любую погоду и на любой дороге. Он сочетает высокий уровень комфорта, продуманную управляемость и технологии, которые повышают безопасность и спокойствие за рулем. Модель обладает современным и динамичным дизайном, с характерной решёткой радиатора и стильными светодиодными фарами.

Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: круглосуточной программой автопомощи на дорогах, продлённой гарантией, коммерческой телематикой.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.