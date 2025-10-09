Т2 готовится запустить собственную карту

T2, российский оператор мобильной связи, запустит собственный платежный продукт — карту оператора. Т2 уже приступила к разработке клиентских сценариев и фронт-работам. Технологическим партнером оператора станет финтех-компания Paygine, с которой Т2 подписывала соглашение о сотрудничестве летом 2025 года. Такое заявление сделала директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2 Елизавета Гусева на Финтех-клубе форума "Финополис-2025".

"Карта Т2 будет работать на базе BaaS-решения. Технологическим партнером стала финтех-компания Paygine — на наш взгляд, самая эффективная и успешная компания, работающая с данной технологией. Наш первый платежный продукт будет доступен клиентам Т2 уже в следующем году", — рассказала Елизавета Гусева. Директор добавила, что компании уже приступили к основному этапу разработки. На стороне оператора — проработка всех возможных клиентских сценариев и фронт-работы. Paygine возьмет на себя обязательства по технической реализации и запуску карты Т2 в контуре мобильного приложения.

"Весь клиентский путь мы реализовываем на своей стороне. Финансовые сервисы и корпоративные продукты находятся в одном приложении, поэтому мы должны учитывать весь опыт, который мы сформировали у абонента по взаимодействию в контуре оператора", — продолжила Елизавета Гусева. Техническая реализация карты Т2 закончится в 2026 году, тогда все абоненты оператора смогут оплачивать услуги и сервисы с помощью нового удобного продукта.