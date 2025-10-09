16+
ИТ Транспорт и связь

Студенты выиграли 600 тыс. рублей на хакатоне в Екатеринбурге

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Екатеринбурге завершился хакатон для ИТ-специалистов в рамках конференции "Импульс T1". В соревнованиях приняли участие более 270 студентов со всей страны. Мероприятие стало частью серии хакатонов в пяти городах и прошло при поддержке 70 менторов и экспертов из разных компаний: Т1, Ростелеком X5 Tech, Университет Иннополис и другие. Общий призовой фонд серии хакатонов составляет 3,8 млн рублей, в Екатеринбурге команды-победители разделили 600 000 рублей.

В Екатеринбурге участники работали над двумя кейсами. Один из них был посвящен созданию инструмента, который автоматизирует визуализацию и поиск проблем при развертывании и использовании инфраструктуры. Второй кейс касался информационной безопасности и ставил перед командами необычную задачу — выступить в роли хакеров. Студентам нужно было разобраться в логике защитной системы веб-приложения и на её основе создать алгоритмы маскировки вредоносных запросов.

В решении первого кейса победу одержали студенты из УрФУ (Евгений Соловьев, Арсений Фурман и Данил Пичугин). На втором месте оказалась команда, состоящая также из студентов Уральского федерального университета (Дмитрий Грязнов, Кристина Грязнова, Кирилл Боршов, Равиль Камалиев и Александр Стихин). Третье место взяли студенты из МИРЭА и МГМСУ (Станислав Винокур, Евгений Винокур и Вилена Чернышева).

Лучшее решение для второго кейса представили студенты из Ульяновского государственного технического университета (Лев Элатомцев, Павел Григорьев, Дмитрий Кузнецов) и Университета Иннополис (Сергей Князькин, Айдар Мифтахов). Второе место завоевала команда из ЧелГУ: Александр Максимов, Евгений Попов, Игорь Колебин. Третье место заняли студенты из УрФУ: Кирилл Чибирев, Андрей Дремков, Максим Пасынков, Алексей Коуров.

Импульс Т1 — это серия ежегодных отраслевых конференций, который организует ИТ-холдинг Т1. Хакатоны стали важной частью форума и площадкой для обмена опытом и поиска нестандартных решений. Общий призовой фонд хакатонов составляет около 4 млн рублей.

