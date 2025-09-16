В Самарской области во время деловых онлайн-встреч стали чаще использовать ИИ-сервисы

ПАО "МТС", цифровая экосистема провела исследование летней деловой активности компаний и организаций в Самарской области на платформе онлайн-коммуникаций МТС Линк. Во время летних вебинаров и цифровых встреч пользователи стали чаще применять инструменты искусственного интеллекта, а регион вошел в ТОП-10 по использованию платформы в России.

По данным аналитиков МТС Линк, пользователи из Самарской области чаще всего использовали функцию саммари онлайн-встреч и выгружали в формате протокола основные задачи и цели, прозвучавшие на собрании. Ещё одной популярной фичей стала возможность преобразования звука в текст, чтобы получить текстовый формат встречи. Помимо этого, самарские пользователи применяли летом возможность использовать тайм-коды записи вебинара, чтобы сэкономить время просмотра, а также использовали функцию хайлайтов, когда ИИ-ассистент сам формирует основную нарезку ключевых моментов совещания.

"Самарская область — это регион, где развита деловая активность. Наша платформа деловых встреч МТС Линк пользуется высоким спросом как у представителей бизнеса, так и в бюджетной сфере. Чаще всего наш сервис выступает в качестве платформы деловых и рабочих коммуникаций, но также мы видим активное использование МТС Линк в образовательных целях для проведения уроков и семинаров. Безусловно, инструменты ИИ, которые интегрированы в платформу, позволяют упростить задачи таких онлайн-встреч. После каждого вебинара пользователь может получить протокол, запись или текст, а также выгрузить вопросы, прозвучавшие на собрании", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.