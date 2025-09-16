В Самарской области во время деловых онлайн-встреч стали чаще использовать ИИ-сервисы

ПАО "МТС", цифровая экосистема провела исследование летней деловой активности компаний и организаций в Самарской области на платформе онлайн-коммуникаций МТС Линк. Во время летних вебинаров и цифровых встреч пользователи стали чаще применять инструменты искусственного интеллекта, а регион вошел в ТОП-10 по использованию платформы в России.
По данным аналитиков МТС Линк, пользователи из Самарской области чаще всего использовали функцию саммари онлайн-встреч и выгружали в формате протокола основные задачи и цели, прозвучавшие на собрании. Ещё одной популярной фичей стала возможность преобразования звука в текст, чтобы получить текстовый формат встречи. Помимо этого, самарские пользователи применяли летом возможность использовать тайм-коды записи вебинара, чтобы сэкономить время просмотра, а также использовали функцию хайлайтов, когда ИИ-ассистент сам формирует основную нарезку ключевых моментов совещания.
"Самарская область — это регион, где развита деловая активность. Наша платформа деловых встреч МТС Линк пользуется высоким спросом как у представителей бизнеса, так и в бюджетной сфере. Чаще всего наш сервис выступает в качестве платформы деловых и рабочих коммуникаций, но также мы видим активное использование МТС Линк в образовательных целях для проведения уроков и семинаров. Безусловно, инструменты ИИ, которые интегрированы в платформу, позволяют упростить задачи таких онлайн-встреч. После каждого вебинара пользователь может получить протокол, запись или текст, а также выгрузить вопросы, прозвучавшие на собрании", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение