16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области во время деловых онлайн-встреч стали чаще использовать ИИ-сервисы Вендор НОТА раскрыл план развития продуктов до конца 2025 В Поволжье стартовал акселератор Сбера по цифровой трансформации бизнеса Число заявок на Научную премию Сбера — 2025 выросло в три раза "Триколор" разыграет призы в честь Дня города в Самаре

ИТ Транспорт и связь

В Самарской области во время деловых онлайн-встреч стали чаще использовать ИИ-сервисы

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПАО "МТС", цифровая экосистема провела исследование летней деловой активности компаний и организаций в Самарской области на платформе онлайн-коммуникаций МТС Линк. Во время летних вебинаров и цифровых встреч пользователи стали чаще применять инструменты искусственного интеллекта, а регион вошел в ТОП-10 по использованию платформы в России.

Фото: предоставлено МТС

По данным аналитиков МТС Линк, пользователи из Самарской области чаще всего использовали функцию саммари онлайн-встреч и выгружали в формате протокола основные задачи и цели, прозвучавшие на собрании. Ещё одной популярной фичей стала возможность преобразования звука в текст, чтобы получить текстовый формат встречи. Помимо этого, самарские пользователи применяли летом возможность использовать тайм-коды записи вебинара, чтобы сэкономить время просмотра, а также использовали функцию хайлайтов, когда ИИ-ассистент сам формирует основную нарезку ключевых моментов совещания.

"Самарская область — это регион, где развита деловая активность. Наша платформа деловых встреч МТС Линк пользуется высоким спросом как у представителей бизнеса, так и в бюджетной сфере. Чаще всего наш сервис выступает в качестве платформы деловых и рабочих коммуникаций, но также мы видим активное использование МТС Линк в образовательных целях для проведения уроков и семинаров. Безусловно, инструменты ИИ, которые интегрированы в платформу, позволяют упростить задачи таких онлайн-встреч. После каждого вебинара пользователь может получить протокол, запись или текст, а также выгрузить вопросы, прозвучавшие на собрании", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5