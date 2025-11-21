16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито присоединились к Альянсу в сфере искусственного интеллекта Юнион и FriendAdd первыми в России объединят ATS и реферальную систему Студент Самарского университета создал сервис "Покорми", который меняет подход к помощи бездомным животным Сбер: "Искусственный интеллект — это кисточка для рисования, и мы пока учимся с ней обращаться" "Ростелеком" предложил отраслевой стандарт работы с вузами

ИТ Транспорт и связь

Авито присоединились к Альянсу в сфере искусственного интеллекта

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Технологическая платформа Авито стала участником Альянса в сфере искусственного интеллекта. Авито развивает собственные ИИ-технологии уже более десяти лет, новый формат сотрудничества ускорит внедрение технологий в экономику и развитие компетенций, делая технологию доступной более широкому кругу компаний, включая малый бизнес, сообщили в пресс-службе.

Масштаб платформы и экспертиза Авито в работе с данными позволяют компании вносить вклад в развитие отраслевых стандартов и инструментов для массового применения ИИ. На платформе работают рекомендательные модели, компьютерное зрение и генеративные решения, которые улучшают поиск, модерацию и качество клиентского опыта для 70 млн пользователей. Среди ключевых разработок — рекомендательные технологии нового поколения, семейство генеративных моделей A-Vibe и A-Vision и собственный R& D-центр. Компания инвестировала около полумиллиарда рублей в создание моделей A-Vibe и A-Vision, оптимизированных под русский язык и сценарии электронной коммерции. В ближайшее время на платформе появится интеллектуальный ассистент Ави, который станет помощником покупателей.

"Для Авито участие в Альянсе — возможность делиться накопленной экспертизой внедрения технологии в цифровые сервисы и учиться у коллег по отрасли. Мы создаем продукты, которыми ежедневно пользуются миллионы людей и предпринимателей, и такой масштаб требует технологий, которые работают предсказуемо, безопасно и стабильно. Осенью мы открыли доступ к нашим моделям A-Vibe и A-Vision, оптимизированным под русский язык, чтобы поддержать развитие инфраструктуры открытого ИИ в стране. В составе Альянса мы сможем масштабировать этот опыт: совместно развивать бенчмарки для русскоязычного ИИ, создавать практико-ориентированные образовательные проекты и помогать российскому бизнесу грамотно внедрять технологию и развивать компетенции", — подчеркнул Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито.

Участие в Альянсе позволит Авито вместе с ведущими технологическими, промышленными и финансовыми компаниями работать над прикладными стандартами применения ИИ, вопросами регулирования и этики, а также образовательными инициативами на рынке.

Альянс в сфере искусственного интеллекта создан в 2019 году крупнейшими российскими технологическими компаниями. Среди учредителей — Сбер, "Газпром нефть", Яндекс, VK и Российский фонд прямых инвестиций. Альянс развивает компетенции и внедрение ИИ в бизнесе, образовании и научных исследованиях, а также продвигает успешные практики через библиотеку AI Russia и премию AI Russia Awards. На международном уровне организация входит в AI Alliance Network, объединяющий профильные ассоциации из 15 стран и продвигающий стандарты ответственного применения ИИ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30