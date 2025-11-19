16+
Сергей Голицын, ИТ-холдинг Т1: "Ожидание, что нейросети "уволят" программистов, остается мифом"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Прогноз о том, что Искусственный интеллект приведет к массовому сокращению разработчиков, не оправдывается. Компании только увеличивают найм, так как потребности в цифровых инструментах продолжают расти. "За последние 10 лет, несмотря на двукратный или даже трехкратный рост числа ИТ-специалистов, объем генерируемого кода увеличился почти в 20 раз. Но цифровой голод бизнеса все еще не удовлетворен", — рассказал на форуме "Цифровые решения" Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).

Выступая на сессии "ИИ развивается: как человеку выиграть в конкурентной борьбе с алгоритмами", Сергей Голицын подчеркнул, что на практике не наблюдается ситуации, при которой ИИ действительно вытесняет людей из профессии. Да, многие компании ищут способы оптимизировать бизнес-модели, и первыми с рисками увольнения сталкиваются начинающие специалисты.

Считается, что задачи и функционал джуниора часто рутинны и сравнительно примитивны, и ИИ сегодня вполне способен его воспроизводить. Кроме того, с внедрением современных генеративных инструментов, таких как Copilot, производительность одного сотрудника ощутимо возрастает, и компаниям уже не требуется нанимать дополнительных специалистов. Следование этой стратегии способно затормозить развитие бизнеса, уверен Сергей Голицын.

"Напротив, выгоднее рассматривать искусственный интеллект как инструмент ускоренного роста: благодаря ИИ джуниор намного быстрее осваивает компетенции мидла и эволюционирует. Мидл-специалист способен справиться с бОльшим объемом работы. Промптинг становится важным мета-навыком, и наиболее качественно промпты создают специалисты с глубоким отраслевым пониманием. Тем самым — понимание отрасли остается ключевой характеристикой, без которой эффективно и профессионально работать с ИИ невозможно", — отметил Сергей Голицын.

"Задача отрасли — идти в сторону снижения внутренних издержек на разработку, повышая эффективность за счёт новых технологий, а не за счёт сокращения кадрового резерва", — уверен эксперт.

