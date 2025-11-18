16+
ИТ Транспорт и связь

Т1 Облако: кибербезопасность становится частью корпоративной стратегии

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Кибербезопасность перестала быть поддерживающей функцией и становится стратегическим элементом управления бизнеса, заявил Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Облако (ИТ-холдинг Т1).

С начала 2025 года число кибератак на бизнес-организации в России превысило 105 тыс., что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди прочего продолжают особенно усиливаться серьезные атаки на ИТ-инфраструктуру — в III квартале количество высококритичных ИБ-инцидентов достигло 7,6 тыс.

В том числе и в связи с этим фиксируется повышение интереса к ИБ-продуктам: в этом году 56% корпораций сообщили, что увеличили расходы на киберзащиту на 20–40%. По словам Алексея Кубарева, в 2025 году произошел значимый сдвиг в восприятии информационной безопасности. Она больше не определяется корпоративной стратегией, а является ее значимой частью — базовой настройкой, без которой сложно представить существование бизнеса, его устойчивость и непрерывность. Помимо этого, ИБ открывает перед компаниями новые возможности для генерации дохода.

"Мы в Т1 Облако сделали кибербезопасность одним из ключевых преимуществ нашего продукта. Мы первыми на рынке аттестовали свой публичный фоблачный контур согласно требованиям к КИИ по первой категории значимости. На время это сделало нас монополистами на рынке защищенных облаков для КИИ. Вскоре мы пошли дальше — внесли наш контур в реестр ЗО КИИ с той же категорией, также заняв уникальную нишу. Ставка на безопасность позволила нам не только укрепить доверие клиентов, но и превратить функцию ИБ в самостоятельное бизнес-направление. Мы начали предлагать нашу экспертизу рынку и уже через два года вышли на полную самоокупаемость. Сейчас наш отдел ИБ продолжает приносить прибыль", — рассказал Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Облако, на форуме "Цифровые решения".

В условиях повышенных требований к обеспечению безопасности внутренней инфраструктуры бизнеса оценка ИБ-зрелости внешних ИТ-партнеров остается одним из самых важных этапов при формировании договоренностей. Алексей Кубарев отметил, что Т1 Облако применяет многоуровневый подход при выборе контрагентов, который включает как анализ документов, так и проверку их соответствия внутренним стандартам компании.

"Начиная работать с новыми партнерами, мы используем классические инструменты проверки — опросники, запрос аттестатов и сертификатов, анализ публичных данных, утечек и репутации. Определив круг финалистов, знакомим их с нашими правилами по ИБ для подрядчиков и проектом договора. В нем прописаны их обязанности, закреплена возможность аудита со стороны нашей компании, а также предусмотрены ответственность за нарушение требований и возмещение ущерба от атаки, если инцидент произошел по вине подрядчика. Если после этого партнер готов подписывать соглашение, мы начинаем сотрудничество, но продолжаем уделять особое внимание мониторингу его активности и предоставляем доступ только к тем частям инфраструктуры, которые нужны для исполнения договора", — пояснил эксперт.

