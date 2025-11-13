16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Решения Сбера на базе искусственного интеллекта вошли в реестр отечественного ПО ИТ-холдинг Т1 представил первый отечественный ПАК для работы с "ИИ-Фабрикой Сайбокс" К 2030 году жители Самарской области будут выполнять 90% действий через ИИ-помощников "Дом для данных": на Авито рассказали, как защищают персональные данные пользователей Центр управления M2M "билайн бизнес" возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market

ИТ Транспорт и связь

ИТ-холдинг Т1 представил первый отечественный ПАК для работы с "ИИ-Фабрикой Сайбокс"

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В условиях роста киберугроз стремительно увеличивается дефицит безопасных программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые могут работать с ИИ, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры. К 2030 году ожидается увеличение объема рынка отечественных ПАК почти в 15 раз. В ответ на запрос рынка ИТ-холдинг Т1 разработал ПАК "ИИ-Фабрика Сайбокс" — готовую серверную стойку с модулями графических процессоров и предустановленной MLOps-платформой "Сайбокс". Прототип кросс-отраслевого вычислительного центра, работающего на надежном отечественном "железе", был представлен на форуме "Цифровые решения".

В основе аппаратной части ПАКа — сервер МЛТ-С пятого поколения от российской ИТ-компании "Мультиллект" (совместное предприятие компании "Азимут" Госкорпорации Ростех и ИТ-холдинга Т1). Современные процессоры осуществляют поддержку памяти DDR5 и технологии HBM, и — высокоскоростной шины PCIx5 и CXL, обеспечивают оптимальную производительность сервера, который соответствует техническим и качественным требованиям, предъявляемым объектами критической информационной инфраструктуры к такому типу оборудования. МЛТ-С поддерживает широкий спектр ПО и совместим с основными системами виртуализации. Сервер внесен в Единый реестр Минпромторга и сертифицирован для обработки и хранения данных, управления ИИ приложениями и поддержки критичной инфраструктуры.

Вместе с сервером бизнес получает программную экосистему для искусственного интеллекта от ИТ-холдинга Т1. В комплект входит отечественная MLOps-платформа "Сайбокс", реализующая полный цикл создания и управления ИИ-приложениями — от подготовки данных до запуска ИИ-сервисов (документооборот, видеоаналитика, промышленная диагностика, планирование ремонтов). Через встроенный маркетплейс можно выбрать готовое решение либо быстро создать ИИ-агента с помощью no/low-code инструментария, что не требует от бизнеса наличия собственной команды разработки.

"Наше решение — это не набор разрозненных компонентов, а протестированный и готовый к работе комплекс, который позволяет бизнесу получать современный функционал искусственного интеллекта "из коробки": от подготовки данных до обучения моделей и запуска ИИ-агентов. Серверная часть уже хорошо зарекомендовала себя в пилотных проектах в компаниях различных отраслей. Мы готовы масштабировать ИИ-фабрику как базовую платформу для цифровой трансформации объектов КИИ — от энергетики до транспорта. 70% предприятий планируют внедрять такие решения. Формат полностью российского решения повышает устойчивость бизнеса к внешним и внутренним рискам и ускоряет внедрение инновационных сервисов", — прокомментировал Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30