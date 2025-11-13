16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары Более 660 единиц спецтехники выйдут на региональные трассы Самарской области зимой Современная диагностика для жителей Отрадного: в больнице установили новый компьютерный томограф Первые елочные базары в Самаре откроются 15 декабря Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО

Общество

В Самаре ветеранов СВО наградили медалями фиджитал-турнира "Кубок Победы. Волга"

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области состоялось значимое событие, объединившее спорт, высокие технологии и адресную поддержку ветеранов специальной военной операции. В рамках программы поддержки ветеранов трое участников СВО получили инновационные комплекты адаптивной одежды, а 20 военнослужащих были награждены медалями за участие в фиджитал-турнире "Кубок Победы. Волга".

Фото: предоставлено фондом "Защитники Отечества"

Мероприятие, организованное Самарским филиалом государственного фонда "Защитники Отечества", продемонстрировало комплексный подход к реабилитации и социальной интеграции ветеранов, получивших ранения.

Ключевым элементом поддержки стала программа по обеспечению ветеранов с инвалидностью специальной адаптивной одеждой "нового поколения". Эти комплекты, учитывающие особенности здоровья и физической формы, предназначены как для реабилитации и занятий спортом, так и для повседневной жизни. Одежда выдается ветеранам бесплатно.

Первыми получателями специальных комплектов (летнего, зимнего и демисезонного) стали трое ветеранов из Самарской области:

— Сергей Денисов (Тольятти);

— Алексей Мызгин (Октябрьск);

— Михаил Печенкин (Тольятти).

Потребность в подобной адаптивной одежде велика: только с сентября в Центральный аппарат фонда подано более 60 заявок.

Кульминацией мероприятия стало торжественное вручение медалей участникам фиджитал-турнира "Кубок Победы. Волга", который прошел в Самаре в рамках международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". Турнир объединил 20 ветеранов СВО, для которых современные технологии и спорт стали частью реабилитации и новой активной жизни.

По итогам соревнований именно наши ребята взяли главную награду турнира. В их числе — участники программы "Школа героев", которая принята по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев".

"Было по-настоящему интересно попробовать свои силы в уникальном формате, объединяющем цифровую и физическую реальности. Каждый этап был вызовом и возможностью доказать себе и команде, на что мы способны, — отметил  помощник губернатора Самарской области, выпускник региональной программы "Школы героев" и член Ассоциации ветеранов СВО Максим Меделяев. — А особенно волнительно было получать заслуженный кубок из рук настоящего олимпийского чемпиона — это невероятное признание и мощнейший стимул. Считаю, что спорт не просто помогает вернуться к активной жизни; для многих, кто прошел через зону боевых действий, это становится мощнейшим катализатором, источником новых сил и смысла".

Сейчас фиджитал-спорт активно развивается. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области  проводится работа по созданию необходимой инфраструктуры для занятий фиджитал-спортом, в том числе, создание сети фиджитал-центров в крупных городах и муниципалитетах.
Выступая на церемонии, руководитель самарского филиала госфонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова подчеркнула важность поддержки ветеранов и их интеграции в полноценную жизнь после тяжелых ранений.

Самарская область является одним из лидеров в развитии адаптивного спорта в России. Регион стал первым, где были созданы сразу две команды по следж-хоккею из ветеранов СВО при профессиональных клубах "Лада" и ЦСК ВВС. Кроме того, первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта в Самаре в рамках форума "Россия — спортивная держава" лично посетил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30