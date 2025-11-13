В Самаре ветеранов СВО наградили медалями фиджитал-турнира "Кубок Победы. Волга"

В Самарской области состоялось значимое событие, объединившее спорт, высокие технологии и адресную поддержку ветеранов специальной военной операции. В рамках программы поддержки ветеранов трое участников СВО получили инновационные комплекты адаптивной одежды, а 20 военнослужащих были награждены медалями за участие в фиджитал-турнире "Кубок Победы. Волга".

Мероприятие, организованное Самарским филиалом государственного фонда "Защитники Отечества", продемонстрировало комплексный подход к реабилитации и социальной интеграции ветеранов, получивших ранения.

Ключевым элементом поддержки стала программа по обеспечению ветеранов с инвалидностью специальной адаптивной одеждой "нового поколения". Эти комплекты, учитывающие особенности здоровья и физической формы, предназначены как для реабилитации и занятий спортом, так и для повседневной жизни. Одежда выдается ветеранам бесплатно.

Первыми получателями специальных комплектов (летнего, зимнего и демисезонного) стали трое ветеранов из Самарской области:

— Сергей Денисов (Тольятти);

— Алексей Мызгин (Октябрьск);

— Михаил Печенкин (Тольятти).

Потребность в подобной адаптивной одежде велика: только с сентября в Центральный аппарат фонда подано более 60 заявок.

Кульминацией мероприятия стало торжественное вручение медалей участникам фиджитал-турнира "Кубок Победы. Волга", который прошел в Самаре в рамках международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". Турнир объединил 20 ветеранов СВО, для которых современные технологии и спорт стали частью реабилитации и новой активной жизни.

По итогам соревнований именно наши ребята взяли главную награду турнира. В их числе — участники программы "Школа героев", которая принята по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев".

"Было по-настоящему интересно попробовать свои силы в уникальном формате, объединяющем цифровую и физическую реальности. Каждый этап был вызовом и возможностью доказать себе и команде, на что мы способны, — отметил помощник губернатора Самарской области, выпускник региональной программы "Школы героев" и член Ассоциации ветеранов СВО Максим Меделяев. — А особенно волнительно было получать заслуженный кубок из рук настоящего олимпийского чемпиона — это невероятное признание и мощнейший стимул. Считаю, что спорт не просто помогает вернуться к активной жизни; для многих, кто прошел через зону боевых действий, это становится мощнейшим катализатором, источником новых сил и смысла".

Сейчас фиджитал-спорт активно развивается. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области проводится работа по созданию необходимой инфраструктуры для занятий фиджитал-спортом, в том числе, создание сети фиджитал-центров в крупных городах и муниципалитетах.

Выступая на церемонии, руководитель самарского филиала госфонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова подчеркнула важность поддержки ветеранов и их интеграции в полноценную жизнь после тяжелых ранений.

Самарская область является одним из лидеров в развитии адаптивного спорта в России. Регион стал первым, где были созданы сразу две команды по следж-хоккею из ветеранов СВО при профессиональных клубах "Лада" и ЦСК ВВС. Кроме того, первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта в Самаре в рамках форума "Россия — спортивная держава" лично посетил президент Российской Федерации Владимир Путин.