16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Т2 запустила бренд T2 AdTech — нового игрока на рекламном рынке 40% российских IT-компаний уже используют генеративный ИИ МТС проведет серию бесплатных семинаров для предпринимателей Самарской области ВСК: 82% россиян считает ИИ прорывной технологией, востребованность которой будет только расти Не только код: эксперты Авито приедут в Самару, чтобы рассказать о дизайне, исследованиях и креативе в IT

ИТ Транспорт и связь

40% российских IT-компаний уже используют генеративный ИИ

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Искусственный интеллект прочно вошёл в арсенал российского IT-бизнеса. Лишь 8% организаций в IT пока не применяют эту технологию, а 40% компаний уже имеют полноценно внедрённые проекты. Таковы главные выводы исследования уровня ИИ-зрелости отечественных IT-компаний, которое СберАналитика и Сбер Бизнес Софт представили на IV конференции по цифровой трансформации бизнеса SberPro Tech 2025.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

"Как показало наше исследование, генеративный ИИ перестал быть экспериментом и напрямую влияет на эффективность бизнеса. Технологии интегрируются в самые важные процессы — от создания продуктов до общения с клиентами. Компании не просто тестируют решения, они системно подходят к внедрению, закрепляя его в стратегиях и создавая под это специальные команды. Почти половина игроков планирует направлять в генеративный ИИ значительную часть выручки. Особенно вдохновляет готовность новичков: подавляющее большинство компаний без опыта готовы начать пилоты в ближайшие год-два. Конечно, сохраняются и барьеры: стоимость, интеграция, кадры. Но выстроенный процесс внедрения позволяет сосредоточиться на реальной пользе, а не на "магии" технологии. Мы уверены, что этот тренд будет только усиливаться, открывая новые возможности для трансформации всего бизнес-ландшафта в IT".

Как показало исследование, цифровизация IT-отрасли в России приобретает системный характер. 45% респондентов отметили, что в их компаниях созданы специальные отделы или центры компетенций по искусственному интеллекту. Работа с этими технологиями закреплена в стратегиях цифровой трансформации 51% компаний. Каждая четвёртая организация (27%) пошла ещё дальше и разработала отдельную стратегию по ИИ.

Искусственный интеллект приносит реальную пользу в ключевых бизнес-процессах. Наибольшую ценность, по оценкам специалистов, технологии дают в разработке новых продуктов, клиентской поддержке, продажах и маркетинге. Эффект от внедрения подтверждается на практике: 47% специалистов отмечают ускорение бизнес-процессов, а 43% — повышение общей эффективности.

На рынке сформировался набор самых популярных технологий. Чаще всего компании используют ИИ-ассистентов и чат-ботов (59%) и генеративный ИИ для создания текстов и изображений (59%). В каждой второй IT-компании (50%) применяет системы распознавания документов. Реже внедряются речевая аналитика, компьютерное зрение и ИИ-агенты.

70% организаций применяют или тестируют ИИ-решения последние 1–3 года. Каждая восьмая (13%) использует технологии искусственного интеллекта более четырёх лет. Инвестиции в ИИ растут: 49% компаний планируют направлять на его развитие 3–5% своей выручки в течение следующего года.

Даже компании без опыта готовы пилотировать ИИ. 80% организаций, которые пока не используют искусственный интеллект, намерены запустить пилотные проекты в ближайшие 1–2 года.

Главными барьерами для масштабирования остаются высокая стоимость решений, сложность интеграции и дефицит квалифицированных кадров. Эксперты Сбер Бизнес Софт рекомендуют чёткий продуктовый цикл внедрения для минимизации рисков и фокуса на бизнес-ценности. Цикл включает пять этапов: формулирование гипотезы с измеримой целью, создание прототипа на реальных данных, запуск пилота для оценки влияния на бизнес-метрики, развёртывание промышленной версии с мониторингом качества модели, безопасности передачи данных и сбором обратной связи от пользователей, а также регулярные итерации для улучшения решения, упрощение процесса вместо наращивания сложности модели.

Опрос проводился в октябре 2025 года среди ИТ-директоров и специалистов по всей России.

Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 111 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики.

IV онлайн-конференция по цифровой трансформации бизнеса SberPro Tech 2025 проходит 11 ноября. На ней лидеры AI, облачных решений, финтеха и цифровых инноваций поделятся успешными кейсами внедрения технологий для роста бизнеса, повышения операционной эффективности, улучшения клиентского опыта и выхода на новые рынки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30