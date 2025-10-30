Более 850 компаний подали почти 1,3 тыс. заявок на премию "Цифровые решения"

16+
САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Более 850 компаний со всей страны подали почти 1,3 тыс. заявок на соискание ежегодной национальной премии "Цифровые решения", которую учредило правительство РФ и Минцифры России. Церемония награждения победителей пройдет 12 ноября в Москве.

Отмечается, что самыми популярными направлениями при подаче заявок стали платформы и сервисы, искусственный интеллект и государственные услуги. В числе других номинаций — связь и телеком, софт, кибербезопасность, кадры и обучение. Как сообщают в минцифры России, премия "Цифровые решения" дает возможность заявить о своем проекте, войти в число лидеров цифровой трансформации и получить признание профессионального сообщества.

Имена лучших назовут на первом ИТ-форуме "Цифровые решения", который состоится в Национальном центре "Россия" в Москве с 12 по 15 ноября. Событие станет главной площадкой для развития диалога по всем направлениям цифровой трансформации.

Форум призван стать не просто отраслевой конференцией, а стратегической площадкой для активного взаимодействия представителей бизнеса и государства для совместной выработки мер по развитию ИТ-сферы. Гостей ожидают свыше 90 сессий с участием более чем 600 спикеров, интересные дискуссии, масштабная выставка цифровых решений, обмен опытом и многое другое.

Экспозиция выставки цифровых решений разделена на 8 тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение". Интерактивные стенды призваны обеспечить максимальное вовлечение посетителей разного возраста и профессиональной подготовки.

Организаторы форума "Цифровые решения" — правительство РФ и Минцифры России, оператор проекта — АНО "Национальные приоритеты", оператор деловой программы — АНО "Цифровая экономика". Форум проходит при поддержке национального проекта "Экономика данных".
Официальный сайт: форумцифровыерешения.рф

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

