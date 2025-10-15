16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Платформа DION запускает Диск со встроенной DLP-защитой Страховой Дом ВСК подписал соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ с операционной системой Аврора в рамках Финополис 2025 T2 договорилась с YADRO и ОМП о запуске отечественных решений в рознице Beeline Cloud представил решение для миграции и эксплуатации "1С" в защищенном облаке Т2, ВТБ и Т1 объединяют усилия для борьбы с мошенничеством с помощью ИИ и зашифрованных данных

ИТ Транспорт и связь

Платформа DION запускает Диск со встроенной DLP-защитой

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Число кибератак на российский бизнес в первом полугодии 2025 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и около 25% утечек коммерческой информации происходят с личных устройств сотрудников. Это заставляет корпоративный сектор искать надежные решения для построения защищенного контура для обмена информацией. В топ условий бизнес включает стабильность работы и безопасность. Помимо этого, растут требования к удобству инструментов для взаимодействия внутри единой цифровой среды.

В ответ на запрос рынка команда платформы корпоративных коммуникаций DION (ИТ-холдинг Т1) анонсировала запуск собственного облачного хранилища DION Диск. Это комплекс инструментов для хранения, обмена и совместного редактирования файлов во всех популярных форматах (docx, xlsx, pptx, pdf, odt и др.) без необходимости переключения между разрозненными сервисами. Управление документами, демонстрация материалов на видеовстречах, отправка файлов в чаты и обсуждение правок реализованы внутри модуля, а возможность интеграции с российскими офисными пакетами позволяет не только хранить данные, но и работать с ними в Диске напрямую.

Особое внимание разработчики уделили комплексной безопасности: модуль поддерживает автоматическую проверку всех загружаемых файлов на соответствие политикам безопасности с помощью интеграции с DLP-системой по протоколу ICAP. Это защищает бизнес от возможных утечек конфиденциальной информации и позволяет администрировать права доступа на уровне компании. В ближайших планах заявлена интеграция с SIEM-решениями — для усиленного контроля событий и максимальной защищенности инфраструктуры.

DION.Диск полностью соответствует требованиям российских регуляторов и усиливает корпоративную систему безопасности, добавляя слой контроля над действиями сотрудников, в итоге — снижая юридические и репутационные риски.

"Мы последовательно строим DION как экосистему с единым окном для пользователя — от почты до совместной работы, видеозвонков, обмена файлами и коллективного управления проектами. Такой подход позволяет сэкономить рабочее время, которое обычно тратится на поиск нужных инструментов и переключение между приложениями. В результате растет и продуктивность команды, и качество взаимодействия между сотрудниками — ведь все необходимые для работы инструменты всегда под рукой в защищенной корпоративной среде", — отмечает Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций DION (ИТ-холдинг Т1).

Запуск Диска в DION является логическим продолжением работы по созданию единого рабочего окна сотрудника, где все необходимые инструменты собраны в одном месте. Новый модуль уже доступен первым клиентам платформы в пилотном режиме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2