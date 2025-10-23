16+
ИТ Транспорт и связь

"Таумерикс": представлена новая отечественная CAE-платформа для инженерного анализа электроники

Т1 Интеграция объявляет о запуске собственного программного продукта "Таумерикс" для инженерного анализа и междисциплинарного моделирования физических процессов. Продукт прошел этапы разработки и апробации и теперь доступен для коммерческого использования как российскими, так и зарубежными компаниями.

"Таумерикс" создан как универсальный инструмент для инженеров-конструкторов, расчетчиков, схемотехников и специалистов по проектированию электронной аппаратуры. ПО позволяет проводить виртуальные эксперименты и проверять работоспособность изделий еще на стадии разработки, выявлять потенциальные недостатки и оптимизировать конструкции до начала производства. Благодаря этому компании сокращают в десятки раз количество дорогостоящих натурных испытаний, ускоряют цикл разработки и снижают риски ошибок на ранних этапах проектирования.

Ключевая особенность решения — мультидисциплинарность. В отличие от аналогов, где отдельные модули работают изолированно, "Таумерикс" объединяет в одном пакете сразу несколько направлений: гидрогазодинамику, тепловой анализ, электромагнетизм, электротехнику и фотонику. Это критически важно для работы со сложными устройствами, в которых все физические процессы взаимосвязаны. Если анализировать их раздельно, легко упустить скрытые взаимозависимости, которые могут стать причиной отказа изделия в эксплуатации. Мультидисциплинарный подход позволяет заранее увидеть эти эффекты и устранить проблемы на этапе проектирования. Ускорение разработки изделия достигается за счет использования собственных передовых технологий.

"Таумерикс" интегрируется с инженерным программным обеспечением, например, Delta Design и CADFlo, и включен в реестр российского ПО. Это обеспечивает пользователям независимость от иностранных поставщиков.

"Мы создали продукт, который позволит инженерам свести количество испытаний с десятков до одного или даже полностью исключить их необходимость. Уже сегодня внедрение "Таумерикс" открывает перед компаниями возможность перехода к полноценному быстрому междисциплинарному моделированию, а значит — к более быстрой и эффективной разработке новых изделий. Для нас важно, что продукт востребован в машиностроении и промышленности не только в России и СНГ, но и за рубежом. В ближайшие годы мы планируем расширять функциональность и развивать его вместе с нашими клиентами", — отметил Михаил Книгин, исполнительный директор Т1 Интеграция.

