16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер: "Искусственный интеллект — это кисточка для рисования, и мы пока учимся с ней обращаться" "Ростелеком" предложил отраслевой стандарт работы с вузами Сергей Голицын, ИТ-холдинг Т1: "Ожидание, что нейросети "уволят" программистов, остается мифом" Платформа DION от ИТ-холдинга Т1 выходит на рынок Беларуси "Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками

ИТ Транспорт и связь

Сбер: "Искусственный интеллект — это кисточка для рисования, и мы пока учимся с ней обращаться"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Такое сравнение прозвучало на дискуссии "ИИ в киноиндустрии", которая прошла сегодня на X юбилейной международной конференции AI Journey 2025 ("Путешествие в мир искусственного интеллекта").

Участниками дискуссии стали актриса Дарья Верещагина, заслуженная артистка России, режиссёр Дарья Мороз, сценарист Александр Носков, продюсер Гевонд Андреасян, дизайнер и продюсер Никита Глухов (DJ БлокNote), управляющий директор Центра иммерсивных решений Сбера Максим Козлов, директор по развитию ГигаЧат Николай Ванин.

Собрал всех на дискуссию генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, который и выступил в качестве модератора. Открывая дискуссию, он отметил, что сегодня нейросети применяются на всех этапах кинопроизводства. Искусственный интеллект — ассистент, который упрощает написание сценариев, помогает в создании сцен, дизайна локаций, костюмов и т. д. Но полностью создать качественный кинокадр ИИ не может.

Сценарист Александр Носков рассказал, что нейросеть успешно делает лонглайны и синопсисы (краткие описания сценария фильма), выступает в качестве психолога и помогает понять мотивы героев, но пока чего-то супертворческого генерировать не может. Идёт командная работа: человек и ИИ.

Актриса Дарья Верещагина призналась, что использует нейросеть в работе над ролью. Она помогает разбирать характер персонажа. Это вспомогательная технология, которая не заменит человека, считает актриса.

Все боятся, что ИИ начнёт подменять творца, продолжила эту мысль актриса и режиссёр Дарья Мороз, но в творчестве много интуитивного, того, что идёт свыше, того, чем нейросеть не обладает.

Максим Козлов, директор центра иммерсивных решений Сбера:

"Вы загружаете промт и получаете высококачественный контент  такой магии сегодня нет. Но нейросети меняют все процессы в производстве видеоконтета. Создаются новые инструменты, которые помогают придумывать и делать больше. Значительно сокращаются сроки производства. А ещё они дают возможность маленьким командам вырасти".

Николай Ванин, директор по развитию ГигаЧат:

"Все нейронки на чём-то специализируются. Кто-то лучше пишет код, кто-то заточен на e-com. Наш ГигаЧат лучше работает с русском языком и нашим культурным кодом. Он учится на наших датасетах, проверяется нашими специалистами. Если вы, к примеру, попросите нарисовать гжель, ни одна нейронка кроме ГигаЧата не нарисует правильно. Вы получите абстрактные бело-синие картинки.

Если выбрать направление, то можно бросить на него все силы дата-сайентистов и достичь лучших результатов. Поэтому, если у индустрии есть запрос на производство видеоконтента, надо это обсуждать, и мы усилим это направление".

Гавриил Гордеев, генеральный продюсер Okko:

"Духовная составляющая — незыблемая часть творчества. ИИ — это всё-таки генеративная история. Мы сейчас в моменте формирования инструмента. Нам дали кисточку, и лишь спустя время мы поймем, что с ней делать. В то же время мы боимся безалаберного развития этого инструмента. Вероятно, нужен какой-то кодекс правил его применения".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30