К 2030 году жители Самарской области будут выполнять 90% действий через ИИ-помощников

Цифровая экосистема МТС провела исследование мирового и российского рынков ИИ-агентов. Результаты показали, что к 2030 году пользователи будут выполнять до 90% действий через системы на базе искусственного интеллекта. Это будет означать полный переход от самостоятельного выбора к модели делегирования, когда цифровые помощники начнут действовать от лица человека.

Исследование показало, что контуры будущего взаимодействия с ИИ формируются уже сейчас. Если в 2025 году пользователь сам осознает свою потребность и использует ИИ как продвинутый поисковик для анализа вариантов, то к 2030 году ИИ-агент будет проактивно определять потенциальные нужды, анализируя контекст предыдущих покупок, календарь и показатели умных устройств. Технология превратится в единое окно, самостоятельно собирающее и анализирующее информацию с маркетплейсов, сайтов и других источников, формируя комплексные рекомендации.

Согласно проведенной аналитике, самые большие изменения в работе ИИ-агентов затронут процессы покупок и платежей. Пользователь будет лишь определять рамки — бюджет, предпочтения и ограничения. ИИ-агент, действуя в рамках заданных параметров, сможет самостоятельно оформлять покупки, оптимизировать цену, применяя купоны и отслеживая динамику скидок, а также проводить проверку безопасности, исключая подозрительные сайты.

Логистика и обслуживание также перейдут под полный контроль ИИ-агентов. Системы будут автономно выбирать способ и время доставки, учитывая местоположение и расписание пользователя, отслеживать заказ в реальном времени и вести коммуникацию со службами доставки. Кроме того, уже после покупки технология сможет автоматически отслеживать сроки гарантии, напоминать о необходимости обслуживания или замены товара.

Исследование проведено командой Research & Insights Центра стратегии цифровых продуктов МТС. Методология включала кабинетный анализ данных об инвестициях венчурных фондов, бигтехов и государственном финансировании, а также серию экспертных интервью с ведущими российскими и международными специалистами.