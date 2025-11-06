В Самарской области все больше людей старше 55 лет осваивают ИИ

Нейросети перестают быть исключительно "игрушкой молодежи" и активно входят в повседневную жизнь широкого круга россиян. Так, интерес к искусственному интеллекту резко вырос среди людей старше 55 лет. Согласно исследованию МегаФона, основанному на обезличенных данных, за девять месяцев 2025 года количество таких пользователей в Самарской области увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Второй по темпу роста группой в стране стали молодые люди от 14 до 24 лет - их в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Специалисты оператора проанализировали интернет-трафик на популярные нейросети, доступные как через браузер, так и через мобильные приложения. Общее число пользователей, которые применяют ИИ в быту или работе, с января по сентябрь 2025 года выросло на 110% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Россияне стали расходовать мобильный интернет больше на работу с нейросетями: трафик на ИИ-сервисы вырос в 15 раз относительно девяти месяцев 2024 года. Особенно активно пользователи интересовались искусственным интеллектом летом - более 80% всего объема трафика на такие площадки пришлось на июнь-август.

Основную часть аудитории (67% посетителей) ИИ по-прежнему составляют люди от 25 до 44 лет, при этом большинство из них - мужчины (около 70%).

Самым популярным инструментом остается ChatGPT. На втором месте - GigaChat, замыкает тройку лидеров Qwen. Также кратно вырос интерес к нейроредакторам для создания видео - трафик на них увеличился почти в восемь раз. В то же время россияне стали заметно реже использовать ИИ для генерации музыки: трафик на соответствующие ресурсы упал на 87%.

Больше всего пользователей ИИ по-прежнему сосредоточено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Однако самые высокие темпы роста интереса к нейросетям зафиксированы в Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ненецком автономном округе, Магаданской области и Калмыкии.