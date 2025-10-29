Конференция "Импульс Т1": Новосибирская область становится основой для цифрового будущего России

В Новосибирской области сформирована одна из самых развитых экосистем подготовки ИТ-специалистов в стране. Ежегодно из 10 вузов и 14 колледжей региона выпускаются тысячи айтишников и инженеров. Многие из них востребованы в ведущих российских и международных компаниях и становятся проводниками новейших технологий. Об этом заявила руководитель проектного офиса Минцифры Новосибирской области Елена Профорук на пресс-брифинге, с которого началась конференция "Импульс Т1" в Новосибирске. Мероприятие прошло на территории нового кампуса Новосибирского государственного университета.

Новосибирск традиционно входит в число ИТ-лидеров России. Сегодня в секторе занято свыше 30 тысяч специалистов, а в регионе зарегистрировано около трёх тысяч ИТ-компаний. В 2025 году вклад цифровой индустрии в валовой региональный продукт достиг 4%, что выше среднероссийского уровня. За первые шесть месяцев местный ИТ-сектор принес в бюджет более 7 млрд рублей, а выручка и налоговые поступления выросли на 20–30%.

"Наше главное конкурентное преимущество — это высококвалифицированные кадры. В регионе сложилась уникальная связка образования, науки и промышленности, что обеспечивает динамику роста ИТ-сектора и цифровую трансформацию всей экономики, а также дает возможность молодежи успешно трудоустроиться в родном регионе", — заявила руководитель проектного офиса Минцифры Новосибирской области Елена Профорук.

Исполнительный директор Т1 Интеграция Михаил Книгин отметил, что Новосибирск — для ИТ-холдинга Т1 один из ключевых регионов присутствия. "Сегодня в Новосибирске у нас более 500 сотрудников, и за год команда увеличилась на 37%. Это говорит о растущем потенциале инженерных кадров региона и об эффективности практико-ориентированного подхода подготовки специалистов, который реализован благодаря взаимодействию образовательных учреждений и бизнеса", — подчеркнул Михаил Книгин.

В этом году в НГУ стартовала программа бакалавриата по прикладному искусственному интеллекту: 176 студентов из более чем 20 регионов изучают не только технические дисциплины и программирование, но и управление ИТ-проектами. Все участвуют в разработке реальных решений для российского бизнеса. Якорным индустриальным партнёром программы выступает ИТ-холдинг Т1. В рамках обучения компания предоставляет студентам доступ с собственным ИТ-решениям. Так, в 2026 г. в НГУ будет внедрена платформа для полного цикла работы с моделями машинного обучения "Сайбокс", которая будет использоваться как в образовательном процессе, так и в исследовательских целях.

"Искусственный интеллект — не привилегия избранных, а инструмент, которому нужно учить студентов с первого курса. Чем раньше мы включаем практику и проектные задачи, тем быстрее молодые специалисты становятся востребованными на рынке", — уверен директор Института интеллектуальной робототехники НГУ Алексей Окунев.

Мероприятие показало: Новосибирск становится не только точкой притяжения для высокотехнологичных компаний, но и настоящей лабораторией новых образовательных решений, формирующей основу для цифрового будущего России.