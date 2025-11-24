16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лаборатория Касперского" защитит клиентов Т1 Облако от DDoS-атак Авито присоединились к Альянсу в сфере искусственного интеллекта Юнион и FriendAdd первыми в России объединят ATS и реферальную систему Студент Самарского университета создал сервис "Покорми", который меняет подход к помощи бездомным животным Сбер: "Искусственный интеллект — это кисточка для рисования, и мы пока учимся с ней обращаться"

ИТ Транспорт и связь

"Лаборатория Касперского" защитит клиентов Т1 Облако от DDoS-атак

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Лаборатория Касперского" и Т1 Облако (входит в ИТ-холдинг Т1), один из ведущих провайдеров облачных услуг в России, подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнёрства компании внедрили совместное решение для защиты клиентов Т1 Облако от DDoS-атак на базе Kaspersky DDoS Protection в облачную платформу провайдера. Оно обеспечивает многоуровневую фильтрацию трафика и гарантирует бесперебойную работу сервисов даже при крайне интенсивных кибератаках.

По данным "Лаборатории Касперского", летом 2025 года число DDoS-атак на российские компании почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе основных целей  финансовая отрасль, онлайн-ретейл и госсектор  сферы, где очень критична доступность клиентских сервисов, а любой сбой вызывает общественный резонанс. Наблюдаемая динамика говорит о том, что DDoS-атаки остаются одним из самых распространённых и разрушительных инструментов в арсенале злоумышленников.

Совместное решение "Лаборатории Касперского" и Т1 Облако поможет компаниям защититься от действий атакующих: после настройки ресурсов заказчика весь трафик будет перенаправляться в сеть Kaspersky DDoS Protection и проходить глубокую многоуровневую проверку — вплоть до прикладного уровня L7. Это позволит блокировать даже наиболее сложные кибератаки и обеспечит стабильную работу широкому кругу заказчиков — как из корпоративной среды, так и из госсектора.

"Мы рады объявить о сотрудничестве с "Т1 Облако" — одним из лидеров российского рынка облачных технологий, который уделяет особое внимание вопросам киберустойчивости своих сервисов. Для нас это партнёрство — важный шаг в развитии решений для защиты отечественных организаций от DDoS-атак. Объединив усилия, мы сможем предложить ещё большему числу заказчиков надёжный продукт, соответствующий вызовам современного киберпространства. Это открывает новые возможности для бизнеса и укрепляет наши позиции на ИБ-рынке", — комментирует Анна Кулашова, вице-президент "Лаборатории Касперского" по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

"Устойчивость к кибератакам — один из ключевых приоритетов для Т1 Облако и наших клиентов. Сложность атак растёт, поэтому критически важно объединять экспертизу и технологии лидеров рынка. Партнёрство с "Лабораторией Касперского" усиливает экосистему облачных сервисов и обеспечивает дополнительный уровень защиты и повышает доверие наших клиентов", — отметил Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса Т1 Облако.

Kaspersky DDoS Protection — облачное решение, которое способно обнаруживать и предотвращать распределённые сетевые атаки типа "отказ в обслуживании" на всех сетевых уровнях OSI (Open Systems Interconnection, модель взаимодействия открытых систем). В основе его работы лежит интеллектуальный анализ всего входящего трафика. Kaspersky DDoS Protection стал первым продуктом в своём классе, который был сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК к системам защиты от DDoS-атак.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30