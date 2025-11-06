Организаторы представили программу международной конференции AI Journey-2025

Организаторы опубликовали программу X юбилейной международной конференции AI Journey-2025 ("Путешествие в мир искусственного интеллекта"), организованной при участии Альянса в сфере искусственного интеллекта.

Спикерами станут ведущие эксперты мирового AI-сообщества и визионеры, которые продемонстрируют новаторский взгляд на развитие технологий. Запланированы выступления представителей России, Китая, Индии, Сербии, Бразилии, Бахрейна, США, Малайзии и других стран.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Юбилейная конференция сохраняет все лучшие традиции AI Journey: яркие имена из мира искусственного интеллекта, актуальную повестку, анонсы топовых разработок, международный нетворкинг в гибридном формате. В этом году программа ориентирована на технологические новинки и практические кейсы, которые показывают бизнесу и обществу потенциал генеративного искусственного интеллекта для умножения возможностей человека. Я приглашаю всех, кого интересует тема искусственного интеллекта, присоединиться к AI Journey - площадке, на которой рождаются инсайты и создается технологическое будущее".

Первый день конференции 19 ноября будет посвящен применению генеративного искусственного интеллекта (GenAI) как в повседневной жизни человека, так и для развития страны. В программе - демонстрация решений для любых ежедневных задач, а также ток-шоу о глобальном влиянии технологий на планету и общество.

В центре внимания 20 ноября - применение искусственного интеллекта в различных секторах экономики и бизнес-процессах. Его откроет первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. К участию в открытии также приглашен заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Далее старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев расскажет о рыночных трендах и новых разработках Сбера. Участников ожидают яркие выступления спикеров технологических компаний-партнеров конференции, среди ключевых участников - Чэнь Цюфань - известный китайский писатель-фантаст, президент Всемирной ассоциации китайской научной фантастики и соавтор бестселлера "ИИ 2041", он представит доклад "Будущее ИИ: от фантастики к реальности". Среди важных событий дня - второй международный деловой форум стран БРИКС+ по ИИ, сессия Альянса в сфере ИИ и церемония награждения лауреатов национальной премии "Лидеры ИИ" за вклад в развитие искусственного интеллекта.

В этот же день откроется специальный очный трек AIJ Deep Dive, который пройдет 20–21 ноября. В программе трека - доклады ведущих AI-экспертов России и мира, выступления исследовательских центров с прорывными научными статьями, питч-сессия ведущих российских AI-стартапов, а также презентации решений для бизнеса на базе GenAI и мультиагентного подхода.

21 ноября, день искусственного интеллекта в науке, откроют заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Андрей Белевцев. Одним из ключевых событий дня станет подведение итогов форсайт-сессий AI Horizons, которые в 2025 году прошли в разных странах мира под эгидой Международного альянса искусственного интеллекта (AI Alliance Network). В программе дня ожидаются выступления ученых из разных стран мира. Так, Аджит Абрахам (Университет Саи, Индия) презентует тему "Генеративный ИИ в здравоохранении", Небойша Бачанин Джакула (Университет Сингидунум, Сербия) расскажет о последних достижениях биоинспирированной метаэвристики, Александр Феррейра Рамуш (Университет Сан-Паулу, Бразилия) представит работу по регуляторной логике транскрипционного контроля на уровне ДНК при помощи термодинамических моделей, Андерсон Роша (Университет Кампинаса, Бразилия) выступит с докладом "Революция конвергенции: искусственный интеллект, нанотехнологии, биотехнологии, IoT, робототехника и не только".

В День науки в рамках AIJ традиционно пройдет уникальный молодежный трек AIJ Junior. Российские эксперты поделятся практическими советами по использованию AI-решений для учебы, творчества и саморазвития. Кроме того, состоятся интервью с победителями международных олимпиад по искусственному интеллекту и точным наукам, которые призваны вдохновить молодую аудиторию на поиск новых возможностей для роста в этой сфере.

В завершение дня состоится награждение победителей конкурсов AI Challenge для юных исследователей данных и AIJ Contest для опытных AI-специалистов. Будут подведены итоги открытого отбора научных статей AIJ Science. Лучшие работы войдут в научный журнал, издаваемый совместно с Российской академией наук, а лучшая статья будет отмечена денежным вознаграждением.

Посмотреть конференцию в прямом эфире можно будет на сайте на русском, английском и арабском языках, а трансляция с главной сцены будет сопровождаться переводом на русский жестовый язык (РЖЯ).