"Дом для данных": на Авито рассказали, как защищают персональные данные пользователей

Авито запустил новую коммуникационную кампанию "Дом для данных", объясняющую пользователям, как платформа работает с их персональными данными. Проект нацелен на укрепление доверия и повышение прозрачности в вопросах защиты информации.

Кампания построена на яркой и понятной метафоре дома. Персональные данные пользователя внутри профиля представлены как элементы его личного пространства, где только он является полноправным хозяином. Роль Авито — создать комфортные и безопасные условия для "хранения" данных. Символом и главным героем кампании стал кот Базик (его имя образовано от термина "База данных"), который демонстрирует, что за юридическими терминами скрывается важная часть жизни каждого человека — его интересы, привычки и предпочтения. Базик помогает сделать сложную тему близкой и доступной для пользователей.

В рамках проекта Авито также представил обновленную Политику конфиденциальности. Документ был серьезно переработан, чтобы его было легче читать и понимать.

"Мы подошли к обновлению Политики конфиденциальности с фокусом на пользователя. Да, это обязательный по закону документ, но мы стремились сделать его не просто формальностью, а удобным инструментом. Мы упростили формулировки, сохранив юридическую точность, добавили пояснения к сложным терминам и улучшили структуру. Теперь вся информация представлена в удобном формате "вопрос-ответ", — комментирует Марина Юфа, руководитель практики правовой поддержки защиты данных Авито.

Как отмечает Марина Юфа, к содержанию документа добавлено специальное приложение, где наглядно показано, какие именно данные и с какой целью обрабатываются, а также кто из партнеров и провайдеров Авито участвует в этом процессе.

"Наши исследования показывают, что лишь 18% россиян всегда и 23% часто читают пользовательские документы, такие как политика конфиденциальности. При этом 43% делают это редко. Именно поэтому мы решили запустить кампанию, направленную на то, чтобы подчеркнуть, что пользователь — главный в управлении своей информацией. Мы хотим простыми словами объяснить, как Авито работает с персональными данными для того, чтобы создать комфортную и безопасную цифровую среду, в которой люди будут уверены в сохранности своих личных данных", — отмечает Марина Юфа.

Ключевые моменты новой коммуникационной кампании:

1. Пользователь — главный: каждый пользователь управляет своими личными данными и имеет право на контроль.

2. Уважение к данным: Авито обращается с персональными данными как с чужой собственностью, строго соблюдая правила и нормы.

3. Прозрачность: разъясняется, какие данные собирает Авито, зачем это нужно и как это помогает пользователям в использовании сервиса.

4. Надежная защита: платформа предлагает различные инструменты для защиты данных и гарантирует их безопасность в любых ситуациях.

5. Новые "Хорошие истории": кампания отражает новое позиционирование Авито, акцентируя внимание на доверии и личном пути каждого пользователя.

Кампания "Дом для данных" включает в себя лендинг с информационными материалами, видеоролик, а также обновленный интерфейс раздела с Политикой конфиденциальности.