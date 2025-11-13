16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Дом для данных": на Авито рассказали, как защищают персональные данные пользователей Центр управления M2M "билайн бизнес" возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market "Северсталь" создает "Северсталь Сеть" для малого и среднего бизнеса Для нарушителей правил парковки в Самарской области подняли тариф на эвакуацию Гендиректор МТС Инесса Галактионова: "Наш главный конкурент — это будущее"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Дом для данных": на Авито рассказали, как защищают персональные данные пользователей

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито запустил новую коммуникационную кампанию "Дом для данных", объясняющую пользователям, как платформа работает с их персональными данными. Проект нацелен на укрепление доверия и повышение прозрачности в вопросах защиты информации.

Кампания построена на яркой и понятной метафоре дома. Персональные данные пользователя внутри профиля представлены как элементы его личного пространства, где только он является полноправным хозяином. Роль Авито — создать комфортные и безопасные условия для "хранения" данных. Символом и главным героем кампании стал кот Базик (его имя образовано от термина "База данных"), который демонстрирует, что за юридическими терминами скрывается важная часть жизни каждого человека — его интересы, привычки и предпочтения. Базик помогает сделать сложную тему близкой и доступной для пользователей.

В рамках проекта Авито также представил обновленную Политику конфиденциальности. Документ был серьезно переработан, чтобы его было легче читать и понимать.

"Мы подошли к обновлению Политики конфиденциальности с фокусом на пользователя. Да, это обязательный по закону документ, но мы стремились сделать его не просто формальностью, а удобным инструментом. Мы упростили формулировки, сохранив юридическую точность, добавили пояснения к сложным терминам и улучшили структуру. Теперь вся информация представлена в удобном формате "вопрос-ответ", — комментирует Марина Юфа, руководитель практики правовой поддержки защиты данных Авито.

Как отмечает Марина Юфа, к содержанию документа добавлено специальное приложение, где наглядно показано, какие именно данные и с какой целью обрабатываются, а также кто из партнеров и провайдеров Авито участвует в этом процессе.

"Наши исследования показывают, что лишь 18% россиян всегда и 23% часто читают пользовательские документы, такие как политика конфиденциальности. При этом 43% делают это редко. Именно поэтому мы решили запустить кампанию, направленную на то, чтобы подчеркнуть, что пользователь — главный в управлении своей информацией. Мы хотим простыми словами объяснить, как Авито работает с персональными данными для того, чтобы создать комфортную и безопасную цифровую среду, в которой люди будут уверены в сохранности своих личных данных", — отмечает Марина Юфа.

Ключевые моменты новой коммуникационной кампании:

1. Пользователь — главный: каждый пользователь управляет своими личными данными и имеет право на контроль.

2. Уважение к данным: Авито обращается с персональными данными как с чужой собственностью, строго соблюдая правила и нормы.

3. Прозрачность: разъясняется, какие данные собирает Авито, зачем это нужно и как это помогает пользователям в использовании сервиса.

4. Надежная защита: платформа предлагает различные инструменты для защиты данных и гарантирует их безопасность в любых ситуациях.

5. Новые "Хорошие истории": кампания отражает новое позиционирование Авито, акцентируя внимание на доверии и личном пути каждого пользователя.

Кампания "Дом для данных" включает в себя лендинг с информационными материалами, видеоролик, а также обновленный интерфейс раздела с Политикой конфиденциальности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30