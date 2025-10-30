Яндекс запускает Алису Про — специализированного ИИ-ассистента для рабочих задач

В Яндекс 360 появилась Алиса Про. Это специализированный ИИ-ассистент, который извлекает факты из разнородных документов: текстов, таблиц, презентаций, аудио- и видеозаписей и не только. Бета-версия ассистента работает с файлами пользователя и письмами в Почте. В будущем Алиса Про подключится и к другим сервисам Яндекс 360. В основе ассистента лежат модели из нового семейства Alice AI.

ИИ-ассистент уже умеет давать ответы, опираясь на данные из Почты. В почтовых ящиках хранится не только переписка, но и чеки, электронные билеты, бронирования, конспекты встреч из Телемоста. Алиса Про может за считаные секунды найти в этом массиве данных нужные сведения и предоставить их пользователю. К примеру, она подскажет, сколько денег он потратил на такси за прошлый месяц, найдёт реквизиты поставщика или напомнит, о чём договорились с коллегами на последнем синке.

Если нужных документов нет в Почте, их можно добавить в Алису Про вручную. Скажем, если загрузить на alicepro.yandex.ru платёжки, выписки из ЕГРН и другие документы, связанные с квартирой, ассистент будет готов ответить на вопросы вроде "Какой у меня номер лицевого счёта?" или "Сколько я заплатил за квартиру в июле?".

Со временем возможности Алисы Про расширятся. Она встроится непосредственно в сервисы Яндекс 360, в том числе Почту, Документы, Календарь, Диск и Вики, и сможет в чате отвечать на вопросы по их контенту.

Алиса Про использует генеративные модели из нового семейства Alice AI. Языковая модель Alice AI LLM помогает ей генерировать тексты ответов, а визуально-языковая модель Alice AI VLM — понимать содержание картинок, в том числе графиков и диаграмм. Для составления ответов Алиса Про также использует RAG-систему: её задача — объединять знания Alice AI LLM и факты, извлечённые из документов.