16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Яндекс запускает Алису Про — специализированного ИИ-ассистента для рабочих задач Более 850 компаний подали почти 1,3 тыс. заявок на премию "Цифровые решения" Юные ИТ-специалисты выиграли приз в 800 тыс. рублей в рамках новосибирского хакатона Конференция "Импульс Т1": Новосибирская область становится основой для цифрового будущего России CAE-системы будущего: российские разработчики задают новые стандарты инженерного анализа

ИТ Транспорт и связь

Яндекс запускает Алису Про — специализированного ИИ-ассистента для рабочих задач

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Яндекс 360 появилась Алиса Про. Это специализированный ИИ-ассистент, который извлекает факты из разнородных документов: текстов, таблиц, презентаций, аудио- и видеозаписей и не только. Бета-версия ассистента работает с файлами пользователя и письмами в Почте. В будущем Алиса Про подключится и к другим сервисам Яндекс 360. В основе ассистента лежат модели из нового семейства Alice AI.

ИИ-ассистент уже умеет давать ответы, опираясь на данные из Почты. В почтовых ящиках хранится не только переписка, но и чеки, электронные билеты, бронирования, конспекты встреч из Телемоста. Алиса Про может за считаные секунды найти в этом массиве данных нужные сведения и предоставить их пользователю. К примеру, она подскажет, сколько денег он потратил на такси за прошлый месяц, найдёт реквизиты поставщика или напомнит, о чём договорились с коллегами на последнем синке.

Если нужных документов нет в Почте, их можно добавить в Алису Про вручную. Скажем, если загрузить на alicepro.yandex.ru платёжки, выписки из ЕГРН и другие документы, связанные с квартирой, ассистент будет готов ответить на вопросы вроде "Какой у меня номер лицевого счёта?" или "Сколько я заплатил за квартиру в июле?".

Со временем возможности Алисы Про расширятся. Она встроится непосредственно в сервисы Яндекс 360, в том числе Почту, Документы, Календарь, Диск и Вики, и сможет в чате отвечать на вопросы по их контенту.

Алиса Про использует генеративные модели из нового семейства Alice AI. Языковая модель Alice AI LLM помогает ей генерировать тексты ответов, а визуально-языковая модель Alice AI VLM — понимать содержание картинок, в том числе графиков и диаграмм. Для составления ответов Алиса Про также использует RAG-систему: её задача — объединять знания Alice AI LLM и факты, извлечённые из документов.

Реклама. ООО "ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА"

https://360.yandex.ru/business/

Erid: 2VSb5xAC8LH

г. Москва, ОГРН: 1257700155668, ИНН 9704259180

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2