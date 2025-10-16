16+
"Ростелеком" и "Россети" объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения

ТЭК Экономика и бизнес

"Ростелеком" и "Россети" объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Ростелеком" и "Россети" на международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН) подписали меморандум о расширении использования отечественных программных продуктов в целях снижения зависимости российского топливно-энергетического комплекса от использования иностранного программного обеспечения (ПО). Подписи поставили заместитель президента — председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов и заместитель генерального директора по цифровой трансформации "Россети" Константин Кравченко.

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":

"Сотрудничество с группой "Россети" расширяет возможности для укрепления технологического суверенитета ключевых отраслей экономики и страны в целом. Наше взаимодействие будет способствовать оптимизации процессов импортозамещения, а развитие компетенций вовлеченных специалистов позволит масштабировать лучшие практики и внедрять передовые отечественные ИТ-продукты для топливно-энергетического сектора".

Константин Кравченко, заместитель генерального директора по цифровой трансформации "Россети":

Мы практически полностью перестроили нашу ИТ-инфраструктуру. Все новые цифровые продукты, интегрируемые сейчас в группе "Россети", созданы в России. Работаем над развитием их функционала, дальнейшей адаптацией под цели и задачи сетевого комплекса. Поэтому усиление партнерства с "Ростелекомом" имеет для нас стратегическое значение".

Соглашение предусматривает увеличение использования в группе "Россети" платформы "Аврора Центр" для управления стационарными рабочими станциями на операционной системе (ОС) "Альт" и корпоративными мобильными устройствами, базирующимися в том числе на ОС "Аврора". Договоренности сторон будут также способствовать выработке новых решений в сфере технологических инноваций. Компании будут использовать накопленные знания и практические результаты для более эффективного решения задач по замене зарубежных ИТ-продуктов российскими.

Платформа "Аврора Центр" позволяет администраторам системы вводить устройства в эксплуатацию, назначать политики и конфигурации, устанавливать приложения на мобильные устройства без участия пользователя, а также предоставляет корпоративную витрину приложений. "Аврора Центр" может работать как облачный сервис, так и в полностью закрытом корпоративном контуре. Продукт имеет сертификат соответствия ФСТЭК России.

