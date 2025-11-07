16+
Нефтехимия ТЭК

Группа "Уралхим" отправила гуманитарную партию удобрений объемом 30 000 тонн в Бангладеш

ТОЛЬЯТТИ. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Группа "Уралхим" сообщает, что направила в Бангладеш 30 000 тонн хлористого калия в качестве благотворительной партии. Поставка удобрений, ранее хранившихся в Латвии, реализована при содействии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки груза. По аналогии с предыдущими гуманитарными отправками, Группа "Уралхим" также оплатила морской фрахт и прочие сопутствующие расходы. Данная партия является седьмой благотворительной поставкой удобрений Группы развивающимся странам.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

C конца 2022 года Группа "Уралхим" безвозмездно направила порядка 220 000 тонн минеральных удобрений государствам, столкнувшимся с острой нехваткой продовольствия. Почти 200 000 тонн из этого объема были отправлены из европейских портов и складов на судах, зафрахтованных ВПП, — в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и теперь в Бангладеш. Группа "Уралхим" безвозмездно поставляет минеральные удобрения с целью нивелировать последствия беспрецедентного глобального продовольственного кризиса и предотвратить потери урожая в странах, которые сталкиваются с рисками голода. Данная гуманитарная инициатива также способствует реализации Цели № 2 ООН в области устойчивого развития — "Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства".

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО "ОХК "Уралхим": Минеральные удобрения играют важнейшую роль в повышении урожайности и обеспечении стабильных поставок продовольствия. Бангладеш, одна из самых густонаселенных стран в мире, к сожалению, сталкивается с целым рядом вызовов, ставящих под угрозу ее продовольственную безопасность — от экстремальных погодных аномалий, связанных с глобальным изменением климата, до ограничений по расширению пахотных земель. Этой гуманитарной поставкой мы стремимся внести свой вклад в устойчивое развитие аграрного сектора Бангладеш и благополучие ее жителей.

Группа "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ".

