"Уралхим" подвел итоги I Чемпионата профессионального мастерства

ТОЛЬЯТТИ. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 29 по 31 октября в Березниках прошел финал I Чемпионата профессионального мастерства группы "Уралхим". В нем приняли участие 24 лучших линейных руководителя из предприятий группы, которые боролись за звание сильнейших в индивидуальном и командном зачетах.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Чемпионат, стартовавший в мае, стал новым масштабным форматом развития кадрового потенциала предприятий. Профессиональное мастерство оценивалось в восьми номинациях, среди которых "лаборант химического анализа", "слесарь-ремонтник", "электромонтер" и "газоспасатель". Финал в номинации "линейный руководитель на производстве" стал первым в серии корпоративных этапов, которые продолжатся в 2026 году.

Победителями в индивидуальном зачете стали Константин Шишкин (филиал "КЧХК") — первое место, Рустам Загртдинов ("Тольяттиазот") — второе место и Дмитрий Галкин ("Тольяттиазот") — третье место. В командном зачете лучшими стали: команда филиала "Азот" — первое место, команда филиала "КЧХК" — второе место и команда "Тольяттиазота" — третье место.

Программа финала сочетала теоретическую подготовку с практикой. Участники прошли тренинг по развитию управленческих компетенций. В рамках чемпионата финалисты демонстрировали навыки решения производственных кейсов, участвовали в управленческих поединках и командных заданиях в формате ассессмента. Завершились соревнования практическими испытаниями — производственной симуляцией и хакатоном, в рамках которого конкурсанты разрабатывали и защищали собственные проекты перед экспертным жюри.

Эксперты анализировали способности руководителей в области управления результативностью, организации работы команды, развития сотрудников, внедрения изменений, стратегического мышления и обеспечения безопасности на производстве.

Инесса Коген, заместитель генерального директора — директор по персоналу АО "ОХК "Уралхим":

"Этот чемпионат — не просто соревнование, а комплексный инструмент развития кадрового потенциала. Мы осознанно выбрали сквозной подход, в котором оценка компетенций неразрывно связана с реальными производственными задачами. Такой формат позволяет выявить настоящих лидеров, создать систему обмена опытом и сформировать кадровый резерв, одновременно тиражируя лучшие практики среди всех предприятий группы".

