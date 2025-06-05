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Общество

При поддержке "КуйбышевАзота" в краеведческом музее автограда открыли новое выставочное пространство

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольяттинском краеведческом музее состоялось торжественное открытие завершающего раздела экспозиции "20 век: Ставрополь-Тольятти". Новое пространство было сформировано при активной поддержке ПАО "КуйбышевАзот".

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Новое экспозиционно-выставочное пространство "Переход" посвящено архитектурному развитию города и отражает ключевые моменты трансформации Ставрополя в современный промышленный Тольятти. Создание нового раздела экспозиции реализовано в рамках проекта — победителя конкурса при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина, вошедшего в пятерку лучших.

Главная идея нового пространства — "переход", символизирующий превращение провинциального Ставрополя в "Город Будущего". "Переход" рассказывает историю смены месторасположения и изменения городского и культурного ландшафта, включая как реализованные, так и нереализованные проекты. Эта выставка — не просто о зданиях и их архитектуре, но и о трансформации горожанина, культурной и социальной жизни города.

КуйбышевАзот — один из ключевых партнеров музея, в том числе по созданию экспозиции "20 век: Ставрополь-Тольятти", которая по оценке профессионального сообщества является наиболее полной и одной из лучших в России по истории ХХ века.

"Переход" — завершающая часть проекта, который был начат в 2013 году.

Являясь членом Попечительского совета на протяжении многих лет, предприятие вносит значительный вклад в развитие культурных городских пространств и формирование новых подходов к ведению просветительской деятельности среди жителей Тольятти. Техническая и финансовая поддержка со стороны компании позволяет создавать новые музейные экспозиции и наполнять новым смыслом уже действующие.

Начальник управления информации ПАО "КуйбышевАзот", член попечительского совета Тольяттинского Краеведческого музея Елена Косова отметила:

"Музейное пространство — важная культурная составляющая Тольятти, которая объединяет многие поколения горожан. Новый проект подчеркивает нашу общую историю и дух города. Для предприятия большая честь принять участие в его реализации, так как открытие экспозиции "Переход" — это отличная возможность не только сохранить, но и приумножить наше историческое наследие".

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