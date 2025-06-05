При поддержке "КуйбышевАзота" в краеведческом музее автограда открыли новое выставочное пространство

В Тольяттинском краеведческом музее состоялось торжественное открытие завершающего раздела экспозиции "20 век: Ставрополь-Тольятти". Новое пространство было сформировано при активной поддержке ПАО "КуйбышевАзот".
Новое экспозиционно-выставочное пространство "Переход" посвящено архитектурному развитию города и отражает ключевые моменты трансформации Ставрополя в современный промышленный Тольятти. Создание нового раздела экспозиции реализовано в рамках проекта — победителя конкурса при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина, вошедшего в пятерку лучших.
Главная идея нового пространства — "переход", символизирующий превращение провинциального Ставрополя в "Город Будущего". "Переход" рассказывает историю смены месторасположения и изменения городского и культурного ландшафта, включая как реализованные, так и нереализованные проекты. Эта выставка — не просто о зданиях и их архитектуре, но и о трансформации горожанина, культурной и социальной жизни города.
КуйбышевАзот — один из ключевых партнеров музея, в том числе по созданию экспозиции "20 век: Ставрополь-Тольятти", которая по оценке профессионального сообщества является наиболее полной и одной из лучших в России по истории ХХ века.
"Переход" — завершающая часть проекта, который был начат в 2013 году.
Являясь членом Попечительского совета на протяжении многих лет, предприятие вносит значительный вклад в развитие культурных городских пространств и формирование новых подходов к ведению просветительской деятельности среди жителей Тольятти. Техническая и финансовая поддержка со стороны компании позволяет создавать новые музейные экспозиции и наполнять новым смыслом уже действующие.
Начальник управления информации ПАО "КуйбышевАзот", член попечительского совета Тольяттинского Краеведческого музея Елена Косова отметила:
"Музейное пространство — важная культурная составляющая Тольятти, которая объединяет многие поколения горожан. Новый проект подчеркивает нашу общую историю и дух города. Для предприятия большая честь принять участие в его реализации, так как открытие экспозиции "Переход" — это отличная возможность не только сохранить, но и приумножить наше историческое наследие".
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...