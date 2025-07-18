Проекты Самарской области вошли в число финалистов конкурса проектов инициативного бюджетирования, реализованных в 2024 году

Проекты Самарской области вошли в число финалистов IX Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования, реализованных в 2024 году.

Ежегодно проводится Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования, организаторами которого являются Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации и при поддержке Благотворительного фонда Сбера "Вклад в будущее", Всероссийской Ассоциации местного самоуправления (ВАРМСУ) и Ассоциации операторов инвестиционных платформ. Целью конкурса является выявление и распространение опыта лучших российских проектов инициативного бюджетирования, реализованных в 2024 году.

Прием заявок для участия в Конкурсе осуществлялся с 14 апреля по 30 мая 2025 года.

От Самарской области на сайте были размещены 16 проектов. По итогам первого этапа 5 проектов региона набрали наибольшее количество голосов и прошли во второй этап Всероссийского конкурса:

— в номинации "Самый оригинальный проект", м. р. Хворостянский, с. п. Хворостянка, "Смотровая площадка на озере" — устройство ограждения части береговой зоны и смотровой площадки на озере Морозиха в селе Хворостянка;

— в номинации "Общественное партнерство" г. о. Тольятти "Дворик моей мечты" — устройство детской спортивно-игровой и спортивных площадок с озеленением дворовой территории по ул. Маршала Жукова, д. 48;

— в номинации "Проект школьного инициативного бюджетирования" г. о. Тольятти "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ";

— в номинации "Проект школьного инициативного бюджетирования" г. о. Отрадный "СВОя история";

— в номинации "Проект школьного инициативного бюджетирования" г. о. Самара "Создание центра детских инициатив".

На втором этапе отбора проекты оценивает конкурсная комиссия.

В каждой номинации будут отобраны 3 финалиста, которые получат диплом и денежную премию на дальнейшую реализацию инициатив жителей.

Торжественное награждение победителей состоится во время VII Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию в Москве.

Инициативное бюджетирование — это форма поддержки инициатив граждан, которая реализуется на территории Самарской области через различные программы, в том числе: государственная программа Самарской области "Народный бюджет Самарской области", программы школьного, молодежного и студенческого инициативного бюджетирования, муниципальные программы поддержки инициативных проектов.